Összeomlott a lánybanda honlapja a kattintgatásoktól

Ismét összeáll a nyolcvanas évek lánybandája, a Bananarama, és késő ősztől először koncerteznek az eredeti felállásban Nagy-Britanniában. A boldog rajongók a bejelentés hírére megrohanták és teljesen le is terhelték az együttes honlapját.

Bananarama együttest Sara Dallin, Siobhan Fahey és Keren Woodward alakította 1979-ben. Nevüket a Roxy Music Pyjamarama című 1973-as dala és a The Banana Splits című gyerekeknek szóló tévéműsor ihlette. Olyan sikerszámaik voltak, mint a Venus, a Shy Boy és a Love In The First Degree. Több mint

40 millió példányban keltek el a lemezeik.

A kilencvenes évek vége óta néhányszor már dolgoztak együtt, de közösen még sohasem turnéztak korábban. Az együttes 1988-ban oszlott fel, mikor Siobhan Fahey kilépett, és Marcella Detroittal megalapította a Shakespears Sister nevű együttest, amit 2009 óta egyedül visz. A két eredeti Bananarama-tag 1988 után egészen napjainkig folytatta a zenélést az eredeti néven. Pár évre be vettek egy harmadik tagot is, de jobbára ketten voltak.

Bár annak idején, 1988-ban nem volt indulatoktól mentes a szakítás, a tagok nemrég összejöttek, és barátságban bejelentették a 15 koncertből álló angliai turnéjukat. Hihetetlen, de ez lesz az első közös fellépésük. Keren Woodword azt mondta eről, „most lépünk fel együtt élőben, ha nem számolunk bele egy esetet, de akkor még csak 18 évesek voltunk”.

A hétfői bejelentés után

összeomlott az együttes honlapja egy időre,

mert annyi érdeklődő kereste fel, hogy a szerver nem bírhatta a terhelést. Már hellyel-közzel elérhető az oldal, de még mindig sok hibaüzenet érkezik a leterheltség miatt. A turnéjuk november 12-én indul, és Nagy-Britannián belül maradnak. A jegyeket a rajongói klub tagjai számára kezdték árulni, szerdától pedig már a nagyközönség is klikkelgethet. Woodward szerint a turné csak az első lépés a banda új életében, mivel további terveik között szerepel egy új kislemez kiadása is - írja a BBC.