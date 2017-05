Ingyenes filmvetítésekkel várják a családokat a gyermeknapi hosszú hétvégén, ami egybeesik az Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapokkal. 19 magyar és 2 erdélyi városban lesznek programok.

Idén a gyereknap egybeesik a Nemzetközi Természetfilm Fesztivállal, ezért 19 magyar és 2 erdélyi városban lesznek ingyenes filmvetítések a május 26-28-ai hosszú hétvégén. A vetítések mellett szemléletformáló és szórakoztató családi és diák programokkal várják a mozik az érdeklődőket.

A programot nagyon egyszerű okból hozták létre: hogy a természet iránt fogékonyak az ország minden területén láthassák azokat

a legjobb magyar és külföldi alkotásokat,

amik földünk csodáit, értékeit mutatják be. Az idei Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra érkezett alkotásokból készült válogatás mellett több érdekességet is vetítenek majs. Olyan nemzetközi alkotásokat is, amelyeket Magyarországon máshol és máskor soha. Például a Brothers of the wind-et, a The wolf montains-t vagy a Landfill harmonic-ot.

Május 26-án, pénteken minden városban diáknap lesz, amikor előzetes regisztráció után fogadják az iskolai és óvodai csoportokat a mozik és a kitelepülő szervezetek. Osztálykirándulásokat és kihelyezett tanórákat lehet majd tartani. A program egyértelműen

országos, ráadásul ingyenes.

Célja pedig az, a filmekkel és a melléjük szervezett programokkal bemutassák a világ különböző élőhelyeit, élőlényeit és az őket veszélyeztető tényezőket.

A programban részt vevő városok: Budapest, Debrecen, Hatvan, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Szarvas, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szolnok, Szombathely, Tapolca, Veszprém, Zalaegerszeg, Kolozsvár, Székelyudvarhely.