Május 28. lesz az év legcsaládibb vasárnapja

Május 28-án utcai fesztivál várja a családokat Budapesten: az Andrássy úton 10 órakor kezdődnek a szórakoztató programok minden korosztálynak. Koncertek, kirakodóvásár, kézműves foglalkozások várják a családokat. A legkisebbeknek a Babakunyhó, a nagyobbaknak az állat- és hangszersimogató kínál majd élményeket, de a közlekedésbiztonsági játékon az egész család együtt is részt vehet. A zenei színpadokon fellépnek a Virtuózok, a Magyar Rádió Gyermekkórusa, a Kolompos, Bársony Bálint, Palya Bea, Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar.

A fesztiválra interaktív programokkal készül a Bab Társulat, akik játékállomásokkal, diavetítéssel, családi verklizéssel, lóversennyel, gólyalábasokkal és óriásbábos előadásokkal készülnek. A Móra Könyvkiadó Terka bábelőadással szórakoztatja majd a 3 és 7 éves közti korosztályt, illetve Kerekítő foglalkozást tartanak, és kézműves sarkot is üzemeltetnek színezőkkel, fotófallal. A Magyar Természettudományi Múzeum természetvédelmi témájú programot tervez játékokkal és interaktív elemekkel, a Katica Tanya Élményközpont pedig olyan kézműves programokat és tréfás játékokat hoz el a fesztiválra, amelyekkel nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is tudnak játszani.

A Babakunyhó egy bójákkal határolt területen elhozza a családoknak Villám McQueent és a Hercegnőket elektromos autóvezetés formájában, illetve óriási játszószőnyeggel lepi meg a legkisebbeket. A FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont jóvoltából virtuális szemüvegen keresztül 360 fokos filmet nézhetnek meg az érdeklődők Mosonmagyaróvárról, a KidsOasisnál pedig szélforgókat és hűtőmágneseket is lehet készíteni, miközben a család egy izgalmas utazási kvíz kérdéseire válaszol. A programok között lesz Tropicarium tombola, és kitelepül az Andrássy útra a Gödöllői Királyi Kastély is.

Úgyszintén képviselteti magát a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága is, akiknek nagyon fontos a környezeti nevelés és a természeti értékek minél szélesebb körű megismertetése. A kitelepülés során ennek szellemében többféle játékot kínálnak a levendulazsák-varrástól a totóig, de a földtörténeti ismereteiket is bővíthetik a látogatók.

Tudj Többet, Élj jobban! címmel közlekedésbiztonsági és közbiztonsági családi programon is részt vehetnek a fesztiválozók, fajtamentők hozzák magukkal örökbefogadható kiskutyáikat, a Hazai finomságok vásárában pedig magyar termelők, élelmiszer-előállítók és vendéglátósok együtt vállalkoznak arra, hogy a legnagyszerűbb hazai ízeket bemutassák a családoknak.

Lesz továbbá kézműves kirakodóvásár az ország minden tájáról, valamint nagyszülő-unoka sütisütő verseny értékes nyereményekkel – többek között egy családi wellnesshétvége is a díjak között szerepel.

Az interaktív programok mellett izgalmas színpadi produkciókkal is készülnek a szervezők – sőt, egyes esetekben még maguk a színpadi előadások is interaktív foglalkozással párosulnak.

Az Oktogon Kisszínpadnál Bársony Bálint tart Hangszersimogató foglalkozást, amelynek célja, hogy a hangszerek hangját és az együttzenélés, együtténeklés örömét egyaránt átadja kicsiknek és nagyoknak. Ugyanitt Bújj, bújj zöldág címmel közösségi flash mobot is rendeznek.

A Kodály körönd zenepavilonban lesz Ringató előadás, illetve itt lépnek színpadra a Virtuózok fiatal tehetségei is.

A Nagyszínpadon A Picurkák kórus - A Magyar Rádió Gyermekkórusának legkisebbjei - , A Magyar Rádió Leánykara illetve A Magyar Rádió Gyermekkórusának Nagykórusa egyaránt készül változatos előadásokkal, aztán fellép a Kolompos együttes, Altatok címmel családi gyerekkoncertet ad Palya Bea, interaktív családi koncerttel vár Szirtes Edina „Mókus" és Fabula Rasa, majd Marót Viki és a NOVA Kultúr Zenekar show-ja zárja a Nagyszínpad műsorát.

A Családi Fesztivál védnöke Novák Katalin család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár.

A program szakmai partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Családi Fesztivál társszervezője.

A rendezvényről még több információ a fesztivál Facebook programoldalán található.