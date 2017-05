A Magyar Nemzeti Balett nyílt napján köszönhetett el a közönség az Operaháztól, amely a szezon végétől felújítás miatt zárva lesz. Ebben a formájában tehát most lehetett utoljára megnézni az Opera közönség elől elzárt tereit: a kulisszát, a díszletfestőműhelyt, a jelmeztárat és a balett-termeket, ahol a napi balettgyakorlatukat végző táncosokkal is lehetett találkozni. A bátrak pedig azt is kipróbálhatták, milyen érzés belebújni egy spicc-cipőbe.