Világsztár fellépésével kezdődik ma a Budapesti Nyári fesztivál

Június 9-én ünnepi nyitókoncerttel kezdődik a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a Budapesti Nyári Fesztivál. A koncert sztárvendége napjaink egyik legkeresettebb amerikai hegedűvirtuóza, a háromszoros Grammy-díjas Hilary Hahn.

Hagyománynak számít, hogy a Budapesti Nyári Fesztivál három hónapon át tartó programsorozata a Nemzeti Filharmonikus Zenekar ünnepi koncertjével kezdődjék a Margitszigeten. A reformáció 500. évfordulójának jegyében idén a 170 éve elhunyt zeneszerző, Mendelssohn művei szólalnak meg a nyitókoncerten - elsőként a Reformáció Évéhez kapcsolódó V. (Reformáció) szimfónia. Az ünnepi Mendelssohn-estet a Nemzeti Filharmonikusok tavaly elhunyt alapító-igazgatója, a kétszeres Kossuth-díjas karmester, Kocsis Zoltán emlékének ajánlják a szervezők.

A sztárvendég, Hilary Hahn pedig igazi őstehetség hírében áll, aki többször bejárta már koncertkörútjai során a világot. Első szólókoncertjét 10, első zenekari koncertjét 11 évesen adta. 27 éve tartó pályája során összesen 1594 hangversenyt adott. Karrierje folyamán 5 kontinens 43 országában 291 várost keresett fel, és ez a lista folyamatosan bővül.

Hilary Hahn saját elmondása szerint többet játszott Bachot, mint bármely más zeneszerzőt: nyolcéves kora óta nem telt úgy el nap, hogy ne vette volna elő valamely darabját.

A hegedűművésznő nemcsak maga, hanem a hegedűje is kuriózum. A hangszer ugyanis a híres Paganini hegedűjének másolata, egy Jean-Baptise Vuillaume által 1864-ben készített Cannone. Hilarytől és hegedűjétől egy hajszálnyival sem marad el népszerűségben a zenész hegedűtokja sem, amelynek – talán a világon egyedülálló módon – saját Instagram- és Twitter fiókja is van.

A hegedűvirtuóz sokak kedvencévé vált azzal a kezdeményezésével, hogy olyan koncerteket kezdett el tartani, amelyekre csak akkor jutottak be a rajongók, ha vittek magukkal kisbabát. Az ötletet egy saját élmény inspirálta: amikor 2015-ben megszületett a kislánya, nagyon szeretett volna elmenni egy hangversenyre, azonban egyetlen olyat sem talált, amelyre beengedték volna egy csecsemővel. Miután megszületett a gondolat, először más anyukáknak kezdett rövid programokat tartani, ahol a szülők együtt élvezhették a zenét gyermekeikkel. A kezdeményezés azóta kinőtte magát, a koncertek kötetlensége azonban megmaradt: a közönség tagjai szabadon járkálhatnak, etethetik babájukat vagy játszhatnak velük a hangverseny alatt.

A kritikusok szinte csak szuperlatívuszokban tudnak beszélni Hahnról. Az egyik ilyen véleményt Facebook-profiljának bemutatkozásába is beemelte: a The Washington Post írása szerint Hilary Hahn korunk egyik legnagyobb hegedűművésze (...). Játékát hallgatva érezzük annak a tehetségnek a jelenlétét, amely generációnként csak egyszer fordulhat elő."

Egész nyáron vár a Margitsziget

Június 16-án A Monarchia bálja címmel ősbemutató lesz a Margitszigeten: az előadás a tánc nyelvén idézi meg a Monarchia évtizedeit, és a korabeli arisztokrácia báltermeinek hangulatától a falusi nép archaikus tánc- és zenei hagyományáig jelenít meg lírai és dinamikus táncképeket.

Az előadáson közreműködik majd a Budafoki Dohnányi Szimfonikus Zenekar, a Magyar Állami Népi Együttes, a Duna Művészegyüttes, a Magyar Táncművészeti Főiskola, a Magyar Állami Népi Együttes, a Bartina Táncegyüttes és a Bem Táncegyüttes. A zenei szerkesztő Pál István „Szalonna" lesz, a szerkesztő-koreográfusok Mihályi Gábor és Juhász Zsolt, a rendező-koreográfus pedig Mucsi János.

Június 17-én a Budapesti Nyári Fesztivál meghívására először lép fel Magyarországon a ghánai születésű énekesnő, Y'akoto. A népszerű pop-soul előadó egy kikötővárosban, Temában élt 11 éves koráig, ma pedig választott otthona, Hamburg, valamint Párizs, Stockholm, Los Angeles és az afrikai tengerpart városai, Dakar, Accra és Lome között ingázik. „Városi zenéjét" a sokféle kulturális inspiráció és a zsigeri intuíció határozza meg, stílusa merész és bevállalós. Kifejező hangja miatt Y'akotót olyan jazzikonokhoz hasonlítják, mint Nina Simone és Billie Holiday. Zenei világát, amelyet a blues, a neo-soul és az ambient pop egyaránt jellemez, Y'akoto intenzív előadásmódjának köszönhetően mély szenvedély hatja át.

Június 23-án és június 25-én szimfonikus koncertshow formájában, amerikai sztárénekesekkel és hangulatos vetítéssel varázsolja a Margitsziget Nagyszínpadára a hazánkban ritkán látható, különleges műfajú Gershwin-operát, a Porgy és Bess-t a Budapesti Nyári Fesztivál. A Porgy és Bess a hazai operaszínpadok ritkán játszott darabja: bár a magyarországi ősbemutatót 1970-ben megtartották az Erkel Színházban, a nagy sikerű előadást egyik napról a másikra le kellett venni repertoárról, a szigorított szerzői előírások miatt: Gershwin jogutódja ragaszkodott ahhoz, hogy a fekete szerepeket kizárólag afroamerikai énekesek alakítsák. A megváltozott feltételek mellett azóta a műnek egyetlen magyarországi bemutatója volt, 1991-ben a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, külföldi vendégszereplőkkel.

Huszonhat évvel a margitszigeti bemutató után most ismét hallható az „amerikai folkopera". A szerepek hiteles megformálására olyan amerikai operasztárok érkeznek, mint a Besst alakító Laquita Mitchell, valamint a Porgyként színre lépő Kenneth Overton.

Június 30-án és július 2-án a Nobel-díjas Boris Pasternak Zsivágó doktor című regényén alapuló, az I. világháború és az orosz forradalom káoszában játszódó új musical megérkezik Budapestre is. Közép-Európában elsőként a Győri Nemzeti Színház mutatta be a Doktor Zsivágó-t Forgács Péter rendezésében 2016. decemberében, a BNYF keretében pedig elérkezik a nagyszabású tablókat és emberi szenvedélyeket felvonultató előadás szabadtéri ősbemutatója.

Jurij Zsivágó, az idealista orvos őszintén szereti a feleségét, Tonját, de szerelmes lesz az elbűvölő szépségű Larába is. Nem csak ő sóvárog a nő után: versenyeznie kell a forradalmár Pasával és a befolyásos arisztokratával, Komarovszkijjal is. Pasternak 1957-ben kiadott műve azonban túlmutat egy szerelmi háromszög elmesélésén, az orosz történelem 1903 és 1929 közé eső korszakát és a háborús évek eseményeit dolgozza fel, összetettebb, mélyebb kérdéseket feszegetve.

Július 7-én a klasszikus New York-i jazz legjobbjai, a jazz új generációjának egyik legtehetségesebb formációja, a The Hot Sardines mutatkozik be a magyar közönségnek, akik hitelesen idézik meg a New York-i kocsmák, a párizsi kabarék és a New Orleans-i jazzklubok világát.

Július 9-én The Best FilMusic Songs címmel szimfonikus filmsláger-koncert lesz a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, amikor is a színpad ismét az ország legnagyobb kertmozijává változik egy koncert erejéig: a Budapesti Nyári Fesztivál évek óta népszerű filmzenekoncert-sorozatának idei állomásán a legnagyobb filmslágerek csendülnek fel rendhagyó, szimfonikus feldolgozásban. A híres filmslágereket, betétdalokat magyar sztárelőadók - Keresztes Ildikó, Polyák Lilla, Radics Gigi, Homonnay Zsolt, Serbán Attila és Szabó Ádám -szólaltatják meg, egy izgalmas felállású szimfonikus zenekar kíséretében. A dalok alatt az eddigi filmzene-koncertekhez hasonlóan óriás kivetítőn nézheti a közönség az adott mozifilmekből összeállított képsorokat.

Július 16-án folytatódik a Budapesti Nyári Fesztivál világsztárokat felvonultató operakoncert-sorozata, az Operagála világsztárokkal. Idén is három sztárénekes látogat el a Margitszigetre: Ailyn Pérez amerikai szoprán, aki nemcsak tiszta és „mézes tónusú" lírai hangjáról, hanem drámai alakításairól is ismert, valamint az olasz bariton, Gabriele Viviani először lépnek fel Magyarországon, az albán tenor, Ramé Lahaj pedig új oldaláról mutatkozik be az itteni közönségnek.

90 éve született és 10 éve halt meg a 20. század balettjét megteremtő, rendkívül nagy hatású balettművész-koreográfus, Maurice Béjart. Az általa alapított, és a mester halála óta is töretlenül működő Béjart Ballet Lausanne az idei év előadásait e kettős évfordulóhoz, valamint a társulat fennállásának 30 éves jubileumához köti, megemlékezve a kortárs balett kiemelkedő alakjáról és újítójáról, valamint legszebb és legnagyobb hatású koreográfiáiról.

A húsz éve bemutatott Ballet for Life című komplex táncmontázsával, amelyet július 21-én láthat a közönség a Margitszigeten, Béjart olyan neves, fiatalon meghalt művésztársak előtt tiszteleg, akik a maguk idejében maradandó értéket alkottak. A társulat egyik legsikeresebb előadásában megidézik a fiatalon elhunyt táncos, Jorge Donn alakját, zenei alapját pedig egy meglepő párosítás, a csupán 35 évet élt Mozart néhány zongoradarabja, valamint a 45 évesen elhunyt Freddie Mercury utánozhatatlan hangján megszólaló Queen-dalok adják. Az előadás utólagosan a táncosok különleges kosztümjeit tervező Gianni Versace világhírű divat- és jelmeztervezőnek is emléket állít, aki nem sokkal az előadás bemutatása után merénylet áldozata lett.

A társulat először lép fel a Margitszigeten.

Július 23-án tart látványos show-t a megalakulásának 15. évfordulóját ünneplő, több mint negyven főből álló, egyedülállóan színes, kétszeres Grammy-díjas Soweto Gospel Choir. A dél-afrikai kórus az afrikai gospelt ötvözi a spirituálé, a reggae és az amerikai populáris zene műfajait.

Július 28-án és 30-án kerül sor a Budapesti Nyári Fesztivál idei nagy operabemutatójára: Verdi egyik legnépszerűbb romantikus operája, A trubadúr, amelyet Vámos László hagyományos rendezésében, Csikós Attila impozáns és korhű látványvilágával mutatnak be a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

Az előadás különlegessége, hogy a főbb szerepekben olyan külföldi operasztárok mutatkoznak be, akik először lépnek fel Magyarországon, a Szabad Tér Színház meghívására. Leonora szerepében a fiatal azeri szoprán, Dinara Alieva látható, Manricóként pedig az ismert olasz tenor, Riccardo Massi mutatkozik be a közönségnek. Azucena szerepében a világszerte elismert mezzo-szoprán, Komlósi Ildikó lép színre, Luna grófot pedig a nemzetközi hírű bariton, Kálmándy Mihály alakítja.

Augusztus 4-én és 5-én a világszerte népszerű kanadai cirkusz-színház, a Cirque Éloize a legújabb produkciójával érkezik Budapestre. A western világát megidéző akrobatikus krimi alaphangját Johnny Cash és Patsy Cline dallamai adják, miközben életre kel a hírhedt Wild Wild West. A zenés vígjáték mitikus világában a színház és a cirkusz találkozik össze, eredeti koreográfiákkal, sok humorral és látványos akciókkal.

Augusztus 11-én és 13-án az előző évad egyik legnagyobb sikerű szabadtéri bemutatója közkívánatra újra betölti a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot nagyszabású zenéjével, elragadó látványvilágával és Evita történetének sodró lendületű előadásával. Az Evita-t, azaz az Eva Perón legendás személyiségét megelevenítő világklasszis musicalt Juronics Tamás rendezésében, a tavaly már bizonyított, kiváló hazai sztárok közreműködésével láthatja a közönség: a címszerepet Radnay Csilla alakítja, Che Guevaraként Sándor Péter, Juan Perón szerepében Egyházi Géza lép színpadra.

A tehetséggondozás elkötelezettjeként Virtuózok: Öröm-ünnep címmel gálakoncerten ad fellépési lehetőséget a Budapesti Nyári Fesztivál a pályájuk elején járó ifjú tehetségeknek. A világ első komolyzenei tehetségkutatójának, a Virtuózok-nak harmadik szériája idén tavasszal került képernyőre a magyar televízióban. Az augusztus 20-i ünnepi programban a műsor újonnan felfedezett tehetségei és régi kedvencei lépnek színpadra.

Augusztus 24-én a Magashegyi Underground ad Szimfonikus Remix Koncert-et. A 10 éves jubileumát ünneplő, népszerű zenekar tavaly nyáron hatalmas sikerrel lépett fel szimfonikus zenekari kísérettel a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A koncert ereje nemcsak az ismert dalok teljesebb hangzással megszólaló átdolgozásaiban rejlett, hanem a színpadi látvány is elvarázsolta a hallgatóságot. A Szimfonikus Remix Koncert sikere után idén a slágerek egy még látványosabb, kifejezetten erre az alkalomra készülő színpadi verzióban lesznek hallhatóak a nyárbúcsúztató koncerten.

Az előadás gerince a négy évszak, a négy őselem és az ember kapcsolatát járja körül. Gyerekkórus teszi még egyedibbé a hangzást, az est sztárvendége pedig Molnár Levente operaénekes lesz.

Fenyő Miklós 20. Dunaparti Randevú címmel jubileumi koncertet ad augusztus 26-án. A nagy sikerű Fenyő 70. születésnapi koncert és gálaműsor valamint országjáró turnéja után idén 20. alkalommal ad a magyar rock & roll koronázatlan királya, Dunaparti Randevú-t a közönségének. Az est sztárvendégei Dolly és a Group 'n' Swing lesznek.

Városmajor: színház, zene és tánc

A Margitsziget mellett a Budapesti Nyári Fesztivál eseményei a Városmajori Szabadtéri Színpadon is ugyanolyan intenzitással zajlanak: június 3. és 8. között rendezik a Duna Karnevál Fesztivál című nemzetközi kulturális fesztivált, amely kiemelt figyelmet fordít a hazánkban élő nemzetiségek kultúrájának bemutatására. Délutánonként gyerekelőadásokat, esténként koncerteket és hagyományőrző kulturális műsorokat tekinthetnek meg a nézők.

Június 10-én a Firkin Akusztikus Show-ja gondoskodik a zenés-táncos nyárindító buliról. Guinness- és whisky-kóstolóval, ír gulyással, dudazenével, ír sztepptánc bemutatóval várják a vendégeket kirobbanó kelta örömzenélésre, egyben utazásra az ír kocsmakultúra és gasztronómia világában.

A Vakációváró Fesztivál a Városmajorban keretében előadják a Pinokkió-t és lesz Kaláka gyerekkoncert. A BNYF-on három alkalommal adják elő a tatabányai Jászai Mari Színház vendégjátékában Várkonyi Mátyás és Miklós Tibor Sztárcsinálók című rockoperáját. Az első magyar rockopera története az ókori Rómában játszódik, mégis tele van szellemes, játékos anakronizmusokkal és mai áthallásokkal.

De ezenkívül is bőséges a színházi előadások sora: látható lesz az Aranyszamár Színház Bertalan és Barnabás című bábelőadása, a Tisztelt Ház című zenés vígjáték, az Amadeus című színmű, a Lúdas Matyi című mesejáték, Feydeau A hülyéje című bohózata és A falu rossza című zenés népszínmű. Szerepel a műsoron a Kabóca Bábszínház Békakirály című bábjátéka, a Mágnás Miska című operett, a Képzelt riport egy amerikai ppfesztiválról című musical, Az aranytó, A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack – avagy Katinka kertje című zenés mesejáték, a M/ámor, vagy amit akartok című zenés vígnépszínművelet, A nadrág című komédia, a George&Cole című zenés színházi játék, az Erdők könyve című bábelőadás, A két Lotti és A Fehérlófia című kortárs zenei mesejáték.

A felsorolás itt még közel sem ér véget: a programban ott van az Aranyecset című bábelőadás, Szép Ernő Vőlegény című vígjátéka, A vén diófa titka című zenés mesejáték, a L'art pour l'art Társulat Halványlila gőz című komédiája, Harold Pinter Hazatérés című tragikomédiája, Strauss A cigánybáró című operettje, a Csodamalom Bábszínház Meseláda című bábos mesejátéka, ugyanúgy, ahogy Nyáry Krisztián és a Kaláka Így szerettek ők című irodalmi koncert-színháza, a Bóbita Bábszínház Szélkötő Kalamona című zenés bábjátéka, Dés Mihály Pesti barokk című vígjátéka és a Hazudj inkább, kedvesem című krimi-vígjáték.

Mindemellett a zene is kiemelt szerepet kap: szimfonikus koncertet ad Myrtill Párizsi Szimfónia címmel, Belaruszok vagyunk címmel lesz folklórelőadás, a Marcipán Cica Társulat bemutatja a Marcipán Cica és az oroszlánság című interaktív koncert-mesejátékot, fellép az Esszencia Száguldás-koncerttel, a Swing á la Django Stochelo Rosenberggel, Roby Lakatossal és Bangó Margittal, Horgas Eszter és Falusi Mariann a Kék rapszódia (Bernstein és Gershwin Amerikában) című koncerttel. Vásáry Tamás és a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar jótékonysági koncertet ad, Palya Bea és zenekara világzenei koncertet, Rákász Gergely orgonakoncertet, a Group'n'Swing pedig a Holdfény Mulató című koncert-musicalt adja elő. A Canarro zenekar Tcha Limbergerrel ad swing manouche koncertet, fellép Szőke Nikoletta és Takács Nikolas, lesz Ez tényleg Prima!-koncert, a Coincidance Táncszínház előadja Fairplay – Sportóriások legendája című táncjátékát, Szalóki Ági Csak egy nap a világ címmel ad koncertet, és koncertezik a Budapest Bár is.