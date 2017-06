Az egykori Spice Girls-tag, Geri Halliwell George Michael tiszteletére írt dalával tér vissza a zenei világba. Legújabb, sorban a negyedik albumáról már tavaly kiszivárogtak információk és zenék, viszont ez a dal lesz az első, hivatalosan is megjelenő darab.

Geri Halliwell George Michael emléke előtt tiszteleg legújabb dalával, amit hivatalosan június 23-án jelentet meg, éppen két nappal Michael születésnapja előtt. Halliwell - szólóelőadóként - ezzel a dallal tér vissza, és azért érdemes hangsúlyozni a hivatalosságot, mert az új albumáról

már tavaly kiszivárogtak információk.

Egész pontosan 13 dal került fel az internetre Geri Halliwell negyedik albumáról, aminek állítólag Man on the Mountain lesz a címe. Halliwell egyébként tavaly élesztette újra a Spice Girlst Emmával és Mel B-vel, amihez a két kimaradó tag, Victoria Beckham és Melanie C is jó szívvel adta áldását.

Geri Halliwell annyit már elárult, hogy a George Michael emlékére írt dal Angel in Chains címet kapta. A dalról az NME-nek azt is mondta, mikor meghallotta George Michael halálhírét, már a kilencedik hónapban volt második gyerekével, és már csak ezért is tele volt érzelmekkel. Ezeket pedig egy dalban tudta a legjobban feldolgozni.