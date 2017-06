Ma élőben hallhatjuk A szürke ötven árnyalata zenéjét

A VOLT Fesztivál szerdai napján már mindkét nagyszínpad teljes gőzzel üzemel: érkezik két amerikai metalcore banda, a The Devil Wears Prada és az Of Mice & Men, akiket éles váltással az angol popsztár, Ellie Goulding követ.

Érdekesen alakul a műfaji összetétel ma a Telekom VOLT Fesztivál két nagyszínpadán: érkezik két amerikai metalcore banda, és egy angol popénekesnő, a külföldi sztárok pedig magyar kedvenceknek, a Szabó Balázs Bandájának, a Wellhellónak és a Vad Fruttiknak adják át a terepet.

Korán, 17 órakor kezd a az OTP Junior – Petőfi Nagyszínpadon az ohiói The Devil Wears Prada, amelynek neve már csak Az ördög Pradát visel című, Meryl Streep főszereplésével készült film kapcsán is ismerős lehet. Nem véletlen egybeesésről van szó: az amerikai metalcore zenekar Lauren Weisberger könyvének köszönheti a nevét, amely a film alapjául szolgált. Ez annál is érdekesebb, mert a 2005-ben alapított The Devil Wears Pradát keresztényrock-zenekarként is szokás kategorizálni, mivel az összes tagjuk vallásos, és ez a dalaikban is megjelenik témaként. Dallamos dicsőítő himnuszokat viszont senki ne várjon tőlük: ez kőkemény zúzás, amely bármelyik black vagy death metal zenekarnak a becsületére válna. Egyébként a srácok zenéjére bevallottan egy ilyen zenekar, a Behemoth volt nagy hatással, akikkel egy bibliás incidensbe is keveredtek. A TDWP ugyanis adott egy Bibliát a Behemoth technikusának, mikor egyszer egymás után játszott a két zenekar, ezt viszont Nergal, a frontember nehezményezte, és a színpadon tépte el a Szentírást. Persze a történetre eltérően emlékszik a két zenekar, akit érdekel, a Loudwire cikkéből többet is megtudhat az incidensről. Mindenesetre a The Devil Wears Pradát már csak azért is érdemes meghallgatni, hogy ismét megbizonyodhassunk arról, hogy nem érdemes az első benyomás alapján ítélni.

18 10-kor a másik nagyszínpadra egy másik amerikai metalcore banda érkezik: az Of Mice And Men, akinek dobosával az Origo is készített interjút nemrég. Az együttes fiatal harmincasokból áll, és érdekes módon eddigi 9 éve alatt több tagcserén ment át, mint más rockzenekarok évtizedek alatt. A legutóbbi lehetett a legfájóbb, mivel a banda a frontemberét, az éneklés-üvöltést jól hozó Austin Carlile-t veszítette el 2016 végén. Az énekes örökölt, egyébként pedig nagyon súlyos betegsége, a Marfan-szindróma miatt hagytott fel a zenéléssel. A betegség súlyos szív- és érrendszeri gondokat, nagyon komoly ízületi gyuladásokat és vázrendszeri deformitásokat okozhat. Carlile-nak korábban a szívét is műtötték, és emiatt egyszer már ki is szállt a zenekarból, de később visszatért. A tavalyi kiválás viszont véglegesnek tűnik. Egyelőre annyit tudni róla, hogy baseballedző egy Costa Rica-i utánpótlás-csapatban. Túl azon, hogy megrendítette a zenekart Austin kiválása, még nem jelenti azt, hogy ének nélkül marad az együttes. A korábban már sokat vokálozó basszusgitárosuk, Aaron Pauley lépett eggyel előrébb, és már ő énekli a számokat. És az új dalokból úgy tűnik, a hörgéses üvöltéssel sincs gondja.

Őket követi a tervek szerint 21 órakor Ellie Goulding, akinek a slágereit valószínűleg az is ismeri akaratlanul, aki még életében nem hallotta az angol énekesnő nevét. Itt van például a Love Me Like You Do, amely A szürke ötven árnyalata első részének volt a betétdala 2015-ben, és a másfél milliárdos letöltéshez közelít a YouTube-on. A 30 éves Ellie Goulding 2009-ben jelentkezett debütáló kislemezével, és a brit kiadók és a kritikusok is hamar meglátták benne a fantáziát. 2011-ben már Vilmos herceg és Katalin hercegné esküvői fogadásán lépett fel, és több amerikai tévéshow-ban is szerepelt. Az ezt követő években egymás után szállította a slágereket, de 2016-ban és 2017-ben egy kicsit visszavett, és a pihenésre koncentrált. Még így is megjelent tavaly év végén egy olyan dala, a Burn, amellyel ismét átlépte a milliárdos letöltést a YouTube-on. Legutóbb Kygo-val jelent meg közös száma, a First Time, de dolgozott már Skillrexszel és Major Lazerrel is.

A VOLT-ra egyébként is jellemző műfaji sokszínűség az Akvárium színpadon fog csúcsra járni ma: ahol a Ganxsta Zolee és a Karteltől kezdve a Roadon át Péterfy Boriig juthatunk ma. A Sziget Teraszon pedig kevésbé ismert, de egyre népszerűbb magyar produkciókkal találkozhatunk. A programot 16 órakor a korábban az Origón is bemutatott Belau kezdi, majd itt lesz két Nagy-Szín-Pad!-os versenyző, a magát stand-up jazzként és filozofikus popként jellemző Mörk, illetve a a garázsrock és a pszichedelikus rock ötvözetét nyújtó The Qualitons, de fellép az alternatív zenéből érkező popénekesnő, Odett is.

A Sopron Színpadon is találkozhatunk fiatal, feltörekvő hazai zenekarokkal: ott fog játszani a Honeybeast és a Mongooz and The Magnet. Aki pedig egy kis retróra vágyik az az Budapest2017 Swim-Padon Beatricét, a Soproni Színpadon pedig Bikinit hallgathat.