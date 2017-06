Helyettesítő tanár lett Lady Gagából

Lady Gaga helyettesítő tanárként állt a Walter Reed Middle School diákjai elé – méghozzá egy reklámfilmben, amelyet azért forgattak, hogy bejelentsék: Lady Gaga összefog a Staplesszel, egy nagy irodaszergyártó céggel, hogy az iskolások könnyebben hozzájuthassanak a tanulásukhoz szükséges eszközökhöz. A popsztár láthatóan nagyon komolyan vette a szerepet.

A Staples for Students program keretében az irodaszereket gyártó cég már tett egy 2 millió dolláros felajánlást, most pedig Lady Gaga Born This Way Foundation nevű alapítványával és a DonorsChoose.org nevű szervezettel együtt kezdenek jótékonysági hozzájárulásokat gyűjteni a gyerekek tanszerellátásához. A Staples emellett még egy versenyt is hirdetett a diákoknak, amelynek győztese egy 50 ezer dolláros ösztöndíjat nyerhet el, és elutazhat Las Vegasba személyesen találkozni az ott koncertező Lady Gagával.

Ezt a kezdeményezést népszerűsítette Lady Gaga azzal a videóval, amelyen konzervatív külsejű helyettesítő tanárként jelent meg egy osztályteremben. Az új tanárnőt kitörő lelkesedéssel fogadták a diákok, és szívesen meséltek neki jövendőbeli terveikről – Gaga pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeknek a vágyaknak a megvalósításához a gyerekeknek minden szükséges eszközt meg kell kapniuk, és pozitív légkörben kell tanulniuk.

A sztárt, akit általában extravagáns fellépőruhákban láthat a közönség, itt nézheti meg "iskolai alkalmazottként":