Eddig soha nem látott képek a legendás tudósítótól

Tizennyolc, a nagyközönség által korábban még nem látott kép is része annak a Capa Központban nyílt kiállításnak, amelyen a kortárs fotográfiai központ a névadója fotótudósítói munkásságából válogat. A Robert Capa, a tudósító egészen december 31-ig látogatható.

A válogatás ötvenet tartalmaz Robert Capa fotóiból, az első megbízások egyikeként készült, Trockij beszédét megörökítő képtől egy, az indokínai háborúban exponált felvételig. Tizennyolc kép most kerül először a nagyközönség elé a Budapesten őrzött Robert Capa-gyűjteményből. A tematikai egységek erőteljes felütéseivel az volt a kiállítók célja, hogy megmutassák Robert Capa kompozíciós virtuozitását, de emellett fontosnak tartották azt is, hogy a világhírű felvételek előtt vagy éppen után készült képekkel egészítsék ki a már ismertet, azaz a képek „hátországát" is bemutassák. A spanyol polgárháború egyik kiállított felvételén az a Federico Borell Garcia látható, akit a Capa számára világhírt hozó A milicista halála című kép ábrázol. A partraszállás képei pedig az ott fekvő halottak sorát néző francia halászokról készült fotográfiával egészül ki.

„Robert Capa sosem csak az esemény önmagában való megörökítését tartotta fontosnak, hanem az előzményekét és a következményekét csakúgy: egy háború sosem az első lövéssel kezdődik, és nem is az utolsóval ér véget. A kiállított fotográfiák nemcsak a háborúk világát mutatják meg, hanem Robert Capa képként fennmaradt békés pillanatainak őrzői is" - mondta a kiállítás kurátora, Csizek Gabriella.