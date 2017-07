Jay-Z anyja leszbikusságáról és saját hűtlenségéről rappel

A múlt hét végén jelent meg Jay-Z legújabb lemeze, a 4:44, amelyen a rapper számos nagyon személyes témát boncolgat. Szóba kerül házassága Beyoncéval, és az is kiderül, hogy édesanyja leszbikus.

"Mamának négy gyereke született, de leszbikus - rappeli Jay-Z a Smile című számban. Részletesen kifejti, hogy anyja félt a megszégyenítéstől, ezért inkább elrejtette vonzódását. A szám végén maga Gloria Carter is megszólal, és arról beszél, hogy milyen az "árnyékban élni".

A legfontosabb amerikai melegjogi szervezet, a GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) azonnal reagált a coming outra, és támogatásáról biztosította Gloria Cartert. Szerintük a Jay-Z és anyja "erős üzenetet" küldött a társadalomnak egy kritikus időszakban.

Jay-Z 4:44 című lemeze június 30-án jelent meg, és azóta is folyamatosan téma az amerikai sajtóban. Sokan úgy kezelik, mint egyfajta választ Beyoncé Lemonade című, 2016-os albumára, amelyen az énekesnő szintén nagyon személyes és kényes témákkal foglalkozott. A Lemonade-en utal arra, amit már korábban is pletykáltak, hogy Jay-Z megcsalta őt, és a rapper is foglalkozik a hűtlenséggel új lemezén. A dalszövegeket már több helyen alaposan kielemezték, köztük a Billboardon is, és ebből az derül ki, hogy Jay-Z alaposan megbánta a botlást.

A Kill Jay-Z című számban utal arra az esetre, amikor Beyoncé húga, Solange Knowles a 2014-es Met gála után nekiesett. Az incidensről videófelvétel is készült, és már akkor úgy magyarázták, hogy Solange a megcsalás miatt támadta meg sógorát. A dalszövegből kiderül, hogy tényleg Jay-Z hűtlensége volt a kiváltó ok.

A rapper a címadó dalt, a 4:44-t tartja az album legerősebb dalának, és ebben is szóba kerül a hűtlenség, illetve a család. A dalban Jay-Z többször is bocsánatot kér a feleségétől, és arról is szó van, hogy nem akar megszégyenülni a gyerekeik előtt.