Idén az Autistic Artot támogatja a Libri

A Libri 2016 óta nyújt segítséget gyerekjóléti szervezeteknek. Az Adományozási program idei kiválasztottja a 10 autista lakóotthont támogató Autistic Art Alapítvány lett.

Az Autistic Art Közhasznú Alapítvány

10 civil fenntartású autista lakóotthont támogat, ahol több mint 200, önálló életvitelre nem képes fiatalt látnak el. Általában ezekre az autizmussal élő fiatalokra az iskolaköteles kor betöltése után nagylétszámú intézmények várnak, vagy örök gyerekként a családi házban maradnak. A szervezet célja, hogy olyan lakóotthonok fennmaradását támogassa, ahol a fiatalok a képességeiknek megfelelően akár dolgozhatnak, közösségben lehetnek, alkothatnak. Az alapítvány 6 lakóotthonban különleges művészetterápiás foglalkozást is fenntart. Erre azért is van nagy szükség, mert az autisták nem összefüggésekben, kontextusban, hanem sokkal inkább képszerűen gondolkodnak. 40 százalékuk például egyáltalán nem beszél. A terápiás foglalkozásokon született kiemelkedő alkotások megjelennek az alapítvány saját dizájnmárkájának termékein, kiállításokra és aukciókra is viszik őket.

A Libri 2017-ben az Autistic Art munkáját a libri.hu oldalon összegyűjtött pénzadomány mellett könyvcsomaggal és egy könyves-kulturális programmal is támogatja. A Libri weboldalának látogatói 200 Ft-os adományjegyek megvásárlásával támogathatják a nyertes alapítványt fél éven át, július 20-tól december 31-ig.