Itt a Kelemen Kabátban új klipje

Munkásnak öltöztek a Kelemen Kabátban tagjai legújabb, A hónap dolgozója című daluk klipjében. A csapat maga is keményen dolgozik, fesztiválról-fesztiválra járnak, a videó egy részét is a VOLT Fesztiválra tartva forgatták le, a dal pedig maga is a jól végzett munka fontosságáról szól, igazi nyári köntösbe bújtatva. Vagyis kabátba.