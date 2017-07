Harry herceg titokban egy rockzenekarral zenél

A Killers dobosa elárulta, hogy titokban több mint tíz éve jár hozzájuk jammelni a herceg, akivel egy koncertjükön találkoztak először.

Ronnie Vanucci Jr. nem biztos a dátumban, de a Sunnak azt mondta, hogy több mint tíz éve volt, amikor Harry herceg elment az egyik koncertjükre, ahol összebarátkoztak, azóta pedig éjszakákat zenéltek át.

Arról is beszélt, hogy nemcsak Harry, hanem más királyi személyek is feltűntek utána a próbáikon, de mivel a zenekar amerikai, és járatlan a protokollban, nem érezték magukat zavarban a brit uralkodócsalád tagjai előtt, akik szerinte átlagosnak tűnő, kedves emberek.

Nem tanítottak meg arra, hogy mit is jelent ismerni ezeket az embereket - mondta.

A Killers egyébként szeptemberben jelenteti meg új, ötödik albumát Wonderful Wonderful címmel. Erről két dalt már közzé is tettek, a The Man-t és a Run For Cover-t.

Jól érzi magát a rocksztárok között

A BBC azt írja, hogy nem a Killers az egyetlen zenekar, amely összebarátkozhatott a herceggel. 2014-ben a Foo Fighters tagjaival töltött el egy délutánt, amikor az együttes Londonban koncertezett a The Invictus Games nevű sporteseményen, amelyet sérült katonáknak rendeznek.

Akkor Chris Martin, a Coldplay frontembere adta meg Dave Grohl számát Harry hercegnek, aki utána rábeszélte a Foo Fighters vezetőjét, hogy lépjenek fel Londonban. Dave Grohl jófej srácként jellemezte utána a herceget.