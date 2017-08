Ez lesz a tizennegyedik szólóalbuma az egykori Led Zeppelin énekesének, Robert Plantnek. Az utolsó 2014-ben jött ki.

Carry Fire címmel jön ki Robert Plantnek, az egykori Led Zeppelin énekesének legújabb szólóalbuma. Ez lesz a tizennegyedik a sorban, az utolsó, a lullaby and... The Ceaseless Roar három éve jött ki.

Az album hivatalosan október 13-án jön majd ki, és egyelőre annyit tudni, hogy Robert Plant többek között Chrissie Hynde énekesnővel, a The Pretenders gitáros frontemberével és a folk énekes Seth Lakemannel zenél együtt az új albumon. Rajtuk kívül pedig a The Sensational Space Shifters játszik az albumon, akikkel 2012 óta zenél együtt Plant. Egy dalt, a May Queen-t már fel is töltött a YouTube-csatornájára:

Plant egy – a Rolling Stone-ban is idézett – közleményben írta az albumról, hogy „ez a szándékról szól. Tisztelem a régi munkáimat, örömet is okoznak, de minden alkalommal érzem, hogy megint létre kell hozni valamit. Összekeverni a régit az újjal.”

Az új album kiadási dátuma, címe, és a meglepetésdal mellett Plant bejelentett egy nagy-britanniai turnét is november-decemberre. Összesen 15 fellépést vállalt a két hónapra.