Budapestet is útba ejti a négy angyal

A zenei szenzációnak számító Celtic Woman-formáció eddig 10 millió CD-t és DVD-t, valamint 4 millió koncertjegyet adott el, ez utóbbit 23 országban, 6 kontinensen. Kilenc országban lett platinalemezes, 10 listavezető albumot mondhat magáénak, 2017-ben pedig Grammyre jelölték. A Celtic Woman most bejelentette, hogy Budapestre is ellátogatnak legújabb koncertturnéjuk, a Voices of Angels során: november 10-én este a Papp László Budapest Sportarénában lépnek fel.

A koncerten a budapesti közönség is élőben hallhatja a három angyali hangúnak nevezett énekesnőt, Susan McFaddent, Mairéad Carlint és Éabha McMahont, valamint az együttes legújabb tagját, a kelta hegedűművészt, Tara McNeillt. A négyest további tehetséges zenészek és táncosok kísérik, akik kivételes adottságaikkal és kirobbanó energiájukkal újfajta fúziót hoznak létre előadásmódjuk és a több évszázados zenei és kulturális hagyományok között. A csapat ír táncosokból, skót dudásokból és egy olyan zenei együttesből áll, akik több hagyományos kelta hangszeren játszanak, mint például a bodhran (azaz ír dob), az ír ón síp, a buzuki és az Uileann duda.

Az este folyamán a Celtic Woman Voices of Angels című lemezéről több dal is elhangzik majd. A koncerten bevetik a legújabb színpadtechnikát, de nem lesz hiány elbűvölő ruhakölteményekből és remek koreográfiákból sem. Így találkoznak majd az időtlen ír hagyományok és a modern szokások az együttes egyedi stílusában.

Kiket takar a Celtic Woman?

A 2005-ben debütált Celtic Woman világszerte elismert zenei jelenség. A formáció Írország gazdag zenei és kulturális örökségét eleveníti meg: 12 éves tevékenysége során Írország számos tehetséges énekesét és zenészét állította már színpadra, és járta be velük a világot.

Az együttes ugyanis több világturnén is részt vett: jártak többek között az Amerikai Egyesült Államokban, Európa országaiban, Ausztráliában, Kínában, Japánban és Dél-Afrikában. Három különböző amerikai elnöknek, Bill Clintonnak, George W. Bushnak és Barack Obamának is játszottak már, és volt egy nagyon különleges előadásuk a Pentagonban is, Washingtonban.

A Celtic Woman tagjai közül Máiréad Carlin Derry városából, észak-írországi zenészcsaládból származik, ahol már kisgyerekkora óta zene vette körül. A londoni Trinity College of Musicban végezte tanulmányait. Fellépett már Írország elnöke előtt is. Turnézott Írországban és Angliában a híres amerikai dalszövegíróval, Don McLeannel, többek között egy teltházas koncertet is adtak a Royal Albert Hallban.

Susan McFadden Dublinban született, és 11 évesen lett belőle sztár Annie szerepében a dublini Olympia Theaterben. Később végigturnézta Írországot és az Egyesült Államokat. Nagy álma vált valóra, amikor 2006-ban Londonba költözött, és a West Enden kezdett előadni.

Éabha McMahont dublini otthonukban szülei írül tanították beszélni és énekelni. 9 éves korában kezdte énekesnői pályafutását, majd 15 évesen megnyert egy országos énekversenyt Írországban. Tanulmányai végeztével Hollandiában és Németországban turnézott, illetve fellépett többek között a National Concert Hallban, a Dublini Kastélyban és a Kilmainham Gaolben is.

Tara McNeill, az írországi Antrim városából származó hegedűművész, énekes és hárfaművész 2016 augusztusában csatlakozott a formációhoz. Korábban kitűnő eredménnyel végezte el a Royal Irish Academy of Musicot. Zenekari koncertturnék során fellépett Európában, Kínában, Japánban, Koreában és Amerikában, olyan helyszíneken, mint például a Carnegie Hall New Yorkban vagy az Oriental Art Centre Shanghaiban, és számos zenei díjat is nyert.