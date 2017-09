Egy irodaház üvegfalán táncolnak a CAFe Budapest sztárvendégei

Több mint száz kortárs és világzenei koncerttel, dzsessz- és táncelőadással, képzőművészeti és irodalmi programmal, negyven helyszínen rendezik meg október 6. és 22. között a 26. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivált, a régió egyik legfontosabb összművészeti fesztiválját, Izrael és a zsidó művészet díszvendégségével.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, a CAFe Budapestet szervező Operatív Testület elnöke a fesztivál programját ismertető sajtótájékoztatón felelevenítette a rendezvény történetét: az őszi fesztivál megújítása négy évvel ezelőtt kezdődött, akkor kapta a CAFe Budapest a mostani nevét is.

Azóta számos társrendezvény csatlakozott a fesztiválhoz, például az Art Market Budapest kortárs képzőművészeti vásár, a Margó Irodalmi Fesztivál vagy a Mercedes Benz Fashion Week Central Europe, de magának az eredeti rendezvénynek a szervezői is indítottak új fesztivált: a Budapest Ritmo világzenei sorozatot. Idén pedig új fesztiválozóként négynapos, ünnepi koncertsorozattal mutatkozik be a Kuplung Sounds Good!

Káel Csaba azt is hangsúlyozta, hogy a fesztivál egyik "örökös fókusza" Bartók Béla, akinek idén nemzetközi sztárokkal mutatják be az életművét. A világhírű magyar zeneszerző előtt tiszteleg például Tan Dun Oscar-díjas kínai-amerikai komponista is a CAFe Budapest nyitókoncertjén.

A CAFe Budapest keretében tartják Selmeczi György Szent Lászlóról szóló Boldogasszony lovagja című vígoperájának ősbemutatóját,Novák Eszter rendezésében, ahogy Vajda Gergely Georgia Bottoms című vígoperájának magyarországi premierjét is. Ezenfelül a hamburgi ősbemutató után néhány nappal érkezik Budapestre Multiversum című, új munkájával Eötvös Péter és a Royal Concertgebouw Orchestra. De először hangoznak el a Karosi Júlia Quartet előadásában Bartók instrumentális műveinek feldolgozásai és az énekesnő új, több tételes saját szerzeménye Words and Beyond címmel.

Öt év után különleges jazzműsorral lép újra színpadra Budapesten a legendás bariton, Thomas Quasthoff, és a belvárosban, egy Kálvin téri irodaház üvegfalán mutatja be lélegzetelállító koreográfiáját a vertikális tánc amerikai úttörője, a Bandaloop.

A táncrajongók ettől függetlenül is különösen izgalmas fesztiválra számíthatnak, mert Kodály és Ligeti műveiből építkezve bemutatja új koreográfiáját a Bozsik Yvette Társulat, Alain Resnais kultikus filmjéből ihletet merítve, HIR-O címmel készül bemutatóra a Frenák Pál Társulat, és Hans van Manen, a modern balett holland mesterének koreográfiáit egy estén bemutató, LOL című premierjével csatlakozik a fesztiválhoz a Magyar Nemzeti Balett.

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál minden évben kiemelt figyelmet szentel egy-egy ország kultúrájának:

idén Izrael és a zsidó kultúra áll a CAFe Budapest fókuszában. Fellép többek között Hattyúk tava-koreográfiákkal az Izrael Balett, itt lesz Avishai Cohen nagybőgős triója, Avi Avital és Omer Avital adnak koncertet; az Art Market Budapest Kortárs Képzőművészeti Vásár pedig az izraeli kultúra képző- és fotóművészeti vetületét mutatja be.

Október 6-án nyitja meg Capa in Israel című kiállítását a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ,

Eran Shakine elismert izraeli képzőművész pedig elárulta, hogy új köztéri szobrot készít Budapestre: hat méter magas nőalakja a Széchenyi téren, a Lánchíd mellett lesz látható.

De itt lesz Izrael legnépszerűbb indie-folk együttese, a Lola Marsh is.

Budapestre érkezik a fiatal jazztitán, Jacob Collier, itt lesz a fúziós jazz kitűnő izlandi képviselője, a Mezzoforte zenekar, színpadra lépnek a kollektív improvizáció mesterei, Danilo Pérez, John Patitucci és Brian Blade, és Budapestre jön

az elektronikus zenei ikon,Carl Craig is.

Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője, az Operatív Testület tagja többek között az Izrael Balett fellépését illetve Oláh Kálmán Kodály Impressions című koncertjét emelte ki, de felhívta a figyelmet az Anima Sound System és Heidi Vogel Jerusalem My Love című estjére, valamint az idén harminc éves Mini-Fesztiválra is.

Elek Judit filmrendező elmondta, hogy És a halottak újra énekelnek című estje az erdélyi haszid népdalkincs nyomába indult Eisikovits Miksa gyűjtése nyomán; Eredics Áron, a Söndörgő zenekar vezetője pedig arról beszélt, hogy az Amsterdam Klezmer Banddel együtt lépnek majd fel a Budapest Ritmo színpadán.

Virágh András Gábor fiatal kortárs zeneszerző hozzátette, hogy további négy társával idén alakították meg a Studio 5 csoportot, amelynek Hang / Levegő / Lélegzet című koncertje a Szent István-bazilikában lesz hallható.

A fesztivál részletes programja ide kattintva is lehet böngészni.