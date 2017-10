Ezt üzente Szinetár Dóra

A napokban született meg Szinetár Dóra és Makranci Zalán színészpár gyereke, Benjámin. A szülők a médián keresztül tudatták a nyilvánossággal: a kisfiú a genetikai vizsgálatok alapján enyhe fokozatú Down-szindrómás. A szülők azt is közzétették: a várandósság alatt nem csináltattak erre vonatkozó szűrővizsgálatot, mert a baba „kiszűrése” – vagyis a terhesség megszakítása – az esetleges Down-szindróma esetén sem volt számukra elfogadható. A közleményre a publikum kommentek százaival reagált, amelyek között a szülőket támogató vélemények mellet bőven akadt olyan is, mely elítélte a „felelőtlenséget”. Szinetár Dóra ma a közösségi oldalán válaszolt a hozzászólásokra.

A színésznő azokkal sem vitatkozott, akik elítélték a történtek kapcsán. Válaszában ugyanakkor jelezte: azokat is megérti, akik nem tudják feldolgozni egy másik ember életének számukra elfogadhatatlan történéseit.