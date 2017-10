sajtóközlemény

A 2016. december 6. napján „Nyomozás zajlik Gyurcsány ügyvédje körül" címmel megjelent cikkünkben azt írtuk, hogy nyomoz és vizsgálódik a Nemzeti Nyomozó Iroda az azóta előzetes letartóztatásba került dr. Czeglédy Csaba, illetve egyik cége körül. Azt is írtuk, hogy a Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletében dr. Czeglédy Csabát egy polgári per felpereseinek járó üzletrész vételára és annak kamatai megfizetésére kötelezte. És azt is írtuk, hogy a Fővárosi Ítélőtábla ítéletének indokolása azt tartalmazza, hogy több bűncselekmény megvalósulhatott, amiben nagy szerepe lehetett dr. Czeglédy Csabának, mert valótlan adatokat tartalmazó dokumentumokat, egyebek mellett hamis kölcsönszerződést csatolt a bíróságnak. A bíróság ezekről az állításokról egy helyreigazítási perben megállapította, hogy valótlanok, és lapunkat helyreigazításra kötelezte. Emiatt Kovács András újságíró és Gábor László főszerkesztő az Origo nevében elnézést kér dr. Czeglédy Csabától.