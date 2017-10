Mindössze 90 perc alatt született Ed Sheeran slágere

Az Ed Sheerannel társszerzőként dolgozó Steve Mac elárulta, hogy az év egyik, ha nem a legnagyobb slágerének, a Shape of You-nak megírásához mindössze kilencven perc kellett.

2017 egyik legsikeresebb dalát, a Shape of You-t eddig közel 3 millióan vásárolták meg - pedig, mint most kiderült, a szerzők, Ed Sheeran és Steve Mac a slágert csupán 90 perc alatt írták meg.

Steve Mac azt mondta Ed Sheeranről, hogy a népszerű énekes az egyik legjobb író, akivel eddig együtt dolgozott. Dicsérte a munkamódszerét is, ahogyan a raphez dallamot társít.

Közös slágerükkel kapcsolatban egyenesen úgy fogalmazott, hogy a Shape of You megváltoztatta az életét, Ed Sheerant pedig "rendkívüli"-nek nevezte.

"90 perc talán rövid időnek hangzik - tette hozzá Steve Mac a rekordidő alatt született dal kapcsán - de valójában benne van 27 év tapasztalata zenei téren".

"Viszont az, hogy egy Ed Sheeran-dalról van szó, szintén sokat segített"- fűzte hozzá.

Steve Macet az amerikai zeneszerzőket, művészeket és kiadókat tömörítő ASCAP nevű szervezet díjával tüntették ki, ami

a szakma egyik legrangosabb kitüntetésének számít.

Lassan három évtizedes pályafutása alatt többek között olyan nagy előadókkal dolgozott már együtt, mint a The Wanted, a The Vamps vagy Jess Glynne, de az ő nevéhez fűződik a Westlife egyik legnagyobb slágere, a Flying Without Wings is.

A dalszerző elárulta, hogy csak a hétköznapokon dolgozik - hétvégén pihenőt tart, hogy ezzel is elkerülje az alkotói válságot. Ha pedig úgy érzi, hogy egy adott napon nem elégedett a végeredménnyel, addig kísérletezik egy másik dallammal vagy hangzással, amíg rá nem talál a megoldásra, sosem adja fel.