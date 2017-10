14 évvel azután, hogy jól megtervezett módon, az akkori Super Bowl halftime show-jában egy gyors rántással láthatóvá tette fellépőtársa, Janet Jackson piercinges mellét, Justin Timberlake újra lehetőséget kapott. Övé a 2018-as Super Bowl félidei műsora.

Justin Timberlake a Twitteren közölte egy videóban, hogy ő lép fel jövőre a Super Bowl halftime show-jában. A videóhoz segítségül hívta a nem kevésbé ismert barátját, a talk show-s Jimmy Fallont.

A videót és így a nagy bejelentést is egy egyszerű szóviccre építették. Egymásnak irányzott kérdések és válaszok cikáznak arról, hogy „van-e időd”. Ami így teljesen értelmetlen, de úgy már nem annyira, hogy az „I do have time” ('van időm') és az „I do halftime” ('én csinálom a félidei show-t) hangzásra szinte megegyezik. A videót Timberlake saját Twitter-falára tette ki, és később az NFL is megerősítette a hírt.

A dolog egyik érdekessége, hogy Timberlake utoljára a 2004-es Super Bowl halftime show-jában vállalt szerepet, nem is akármilyet. Janet Jacksonnal közösen csinálták a minikoncertet, aminek végén Timberlake egyszerűen lerántotta Jackson felsőruhájának – az éppen erre kialakított – részét, és így mindenki láthatta az énekesnő mellbimbó-piercingjét. (A híres rántás a videó legvégén, 4:05-nél van.)

A 2018-as Super Bowl egyébként 2018. február 4-én lesz Minnesotában. A halftime show-k történetéről itt írtunk bővebben. A legutóbbi egyébként Lady Gagáé volt idén februárban. Ő a stadion tetejéről ugrott le, úgy kezdte a bulit.