Szöllősi Mátyás kapta a Margó-díjat

A legjobb első prózakötetért járó Margó-díjat idén Szöllősi Mátyás kapta Váltóáram című könyvéért a vasárnap zárult Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron. A Budapest a fiatal tehetségekért program különdíjasa pedig Tóth Kinga lett - közölték a szervezők az MTI-vel.

Szöllősi Mátyás költőként debütált, írt már drámát, volt szerkesztő, néhány éve fotóriporterként is dolgozik. Nevéhez köthető a város jellegzetes arcait felvillantó Budapest Katalógus. Az idei Margó-díjat első prózakötetével, az Európa Könyvkiadónál megjelent Váltóáram-mal érdemelte ki.

A kötetben kilenc novella szerepel, amelyek szervező eleme az Orion

felrobbant csillagának mindent beterítő fénye,

ez azonban csak a háttér, valójában a könyv hétköznapi történések láncolata. Szöllősi Mátyással májusban beszélgettünk a Váltóáram-ról.

Hogyan nem üt agyon egy szupernóva egy novelláskötetet? Verset, drámát, novellát ír, és ezek mellett még fotózik is. Jó ideje ismerjük egymást, és legutóbb az általa megálmodott és szerkesztett Budapest Katalógussal kapcsolatban ültünk asztalhoz, most pedig a tavaly megjelent novelláskötetéről kérdeztem. A Váltóáram figurái köztünk járnak. Vagy mi élünk köztük? Hogyan nem terhel túl egy szupernóva egy novelláskötetet, és hogyan lehetnek felszabadítóak a súlyos történetek?

A Margó-díjjal félmilló forintos pénzjutalom is jár, és idén adták át harmadik alkalommal. A Margó-díj mellett a Fővárosi Önkormányzat és a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. támogatásában a Budapest a fiatal tehetségekért program különdíját is kihirdették: olyan 35 év alatti elsőkötetes írónak, aki egyéni látásmódjával, friss, izgalmas könyvével érdemelte ki az elismerést. A díjat Holdvilágképűek című könyvéért Tóth Kinga kapta. A pénzjutalom mellett Budapest élménycsomaggal is jár a program különdíja, amelyet a Főváros olyan fiatalok támogatására hívott életre, akik kreatív gondolkodásukkal és egyedi hangvételükkel hiánypótlóak Budapest kulturális életében.

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében megvalósult négynapos Margón számos magyar kötet és külföldi szerző mutatkozott be, beszélgetéseket, koncerteket és gyerekprogramokat szerveztek. A következő Margó Irodalmi Fesztivált 2018 nyarán rendezik meg.