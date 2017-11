Beyoncé oroszlánhangon fog beszélni

Igent mondott Beyonce a Disney felkérésére, így ő egészíti ki az álomcsapatot az Oroszlánkirály élőszereplős remake-jéhez, amely 2019-re készül el.

A Disney már a nyáron bejelentette, hogy a Szépség és a Szörnyeteg, A dzsungel könyve élőszereplős remake-je után belevág az Oroszlánkirály című mesefilm forgatásába is. Zazu, Timon és Pumba, Simba és Mufasa hangja már eddig is köztudott volt, de Nalaé még nem. Igaz, a Disney már régóta szerette volna, ha Beyoncé elvállalja a szerepet, és már egy ideje meg is jelentek a pletykák ez ügyben, de most lett végleges a dolog. Beyoncé egy Facebook-poszttal számolta fel a pletykákat, és jelentette be, hogy ő lesz Nala hangja a filmben.

Az énekesnőnek nem kemény popdalokat kell most énekelnie, ahol például a kislányokért áll ki, hanem egy karakán női oroszlán, vagyis

a szavanna nagyasszonyának bőrébe kell bújnia.

Beyonce mellett olyan nagyszerű színészek, énekesek és komikusok adják a hangjukat az állatokhoz, mint Donald Glover, Seth Rogan, James Earl Jones, John Oliver és Chiwetel Ejiofor. Az Oroszlánkirály-t Jon Favreau rendezi, és valószínűleg 2019. júliusára készül el.