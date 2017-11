A One Direction sztárja, Harry Styles csak azért szakította félbe londoni koncertjét, mert az egyik rajongó rosszul lett. Az énekes segítséget is hívott a nőnek.

Harry Styles, a One Direction frontembere éppen a Just a little bit of your heart című számot játszotta a londoni Evintim Apollonban, amikor észrevette, hogy az egyik rajongója rosszul lett. Mint utóbb kiderült, a nő súlyos pánikrohamot kapott.

Styles abbahagyta a zenélést és megkérte a nőt körülvevőket, hogy segítsék fel, és adjanak neki több helyet. Az egészségügyi személyzet rövid idő alatt ott volt a közönség között, el is látták a nőt.

zoe_unknown: @Harry_Styles broke up the song bc someone feels bad pic.twitter.com/FtpJmwf98n — best harry pics (@TheStylesFandom) 2017. október 29.

Később a nő Twitteren is megköszönte a segítséget. Azt mondta, ez volt eddigi legborzasztóbb pánikrohama, és még az orvosokat is megdöbbentette, hogy milyen rossz állapotban volt. Arra az egyre emlékszik, hogy Harry őt nézi. Nagyon

hálás a zenésznek, hogy ilyen tiszta szívű, és a körülötte állóknak is megköszönte, hogy segítettek neki. A rajongó rosszulléte miatt lemaradt a koncert nagy részéről, de már intézkedett is: jegyeket vett Harry Styles második londoni koncertjére, hogy rendesen láthassa játszani.

Egyébként ugyanezen a koncerten még egy incidens történt,

Harry Styles elcsúszott egy színpadra hajított kivin. És hogy került a színpadra kivi? A rajongók viccnek szánták – csak éppen balul sült el. Többen akkor dobáltak a színpadra kiviket, amikor Styles elkezdte játszani az albumról a Kiwi című számot. A lényeg, hogy a szerencsétlenség ellenére végül minden rajongó és a zenészek is épségben megúszták a koncertet. Az utolsó Nagy-Britanniai fellépés november 2-án este lesz.

Harry Styles emberségéről árulkodik az is, mikor néhány nappal ezelőtt, ugyancsak londoni koncertje előtt forró csokikkal és pizzákkal kedveskedett a várakozó rajongóinak. Ugyanis voltak, akik már napok óta várták a koncertet a bejárat környékén.