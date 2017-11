Mi történik, ha Bach a Varázshegyre téved?

Thomas Mann Varázshegy című regénye lesz a témája a harmadik kamara.hu fesztiválnak. A Zeneakadémián a világ elismert zenészei játszanak majd kedvelt darabokat. A fesztivál alapítói Simon Izabella és Várjon Dénes zongoraművész házaspár.

November 16. és 19. között harmadik alkalommal szervezik meg a kamara.hu fesztivált a Zeneakadémián, ahol a világ elismert kamarazenészei lépnek fel a zeneirodalom kedvelt darabjaival. A fesztivál alapítói Simon Izabella és Várjon Dénes zongoraművész házaspár. A kamara.hu programja eddig mindig egy jelentős irodalmi mű köré épült,

idén Thomas Mann Varázshegy-e ihlette a repertoárt. Mann művének elemzésekor újra és újra találkozni fogunk a zenével, a hangversenyeket hallgatva pedig a Varázshegy eddig ismeretlen rétegei is felszínre kerülnek. A kamara.hu-n megismerkedhetnek a 19. század zenei toposzaival, és az irodalom kedvelői megtalálhatják az összefüggést az egyes műsorok és a regény lehetséges értelmezései között is.

A fesztiválon semmi sem lesz véletlen: a programokon tudatosan állították össze a sorrendet, egyes műveket párhuzamba állítanak egymással. Például Brahms és Ligeti művei között Schubert két alkotása csendül majd fel, Bach zenéje után Busoni műve következik, a cseh zene szembekerül a francia, majd az osztrák muzsikával. Schumann fantáziái és meséi pedig ellentételezik Smetana tragikus zenei elbeszélését és Sosztakovics művét, illetve Brahms Schumann-témára írt variációi után a téma szerzőjének ikonikus dalciklusa következik. Csupa olyan komponista neve sorakozik a műsoron, akik a Varázshegy-hez hasonló komplex, teljesen soha ki nem ismerhető műveket alkottak. A fesztivál azoknak az igényeit is kielégíti, akik még csak most barátkoznak a klasszikus zenével. A művészek ugyanis nagyon szép darabokat válogattak össze: ezért annak is

élvezetes lesz, aki nem ismeri a Varázshegy-et, vagy nem jártas a művek közti zenei utalásokban, hangnemi váltásokban. A felnőttmesék mellett a két művészeti vezető idén is készített egy gyermekeknek szóló produkciót is. A legkisebbek a Hamucsellócska című zenés mesén keresztül ismerkedhetnek meg a klasszikus zenével. Folytatódik a már hagyománynak tekinthető, irodalomról és zenéről szóló beszélgetés is. A vendég ezúttal Boldizsár Ildikó mesekutató, meseterapeuta és meseíró, és a Varázshegy irodalmi délutánján Radovan Vlatković játszik majd egy kürtdarabot. Simon Izabella és Várjon Dénes, a kamara.hu művészeti vezetői, nemzetközi hírű zongoraművészek művészbarátaikkal együtt kalauzolják hallgatóságukat a kamarazene világába.