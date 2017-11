Budapesti kép a New York-i Metropolitan Múzeum kiállításán

Kortárs Művészeti Múzeum állandó kiállításából kölcsönzött képpel nyílik meg a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban (Metropolitan Museum of Art) David Hockney brit képzőművész életmű-kiállítása.

A brit pop art kiemelkedő alakja 1974-ben festette az Ellenfény francia stílusban című képét, amely november 27-től 2018. február közepéig lesz látható a világhírű New York-i múzeum retrospektív tárlatán.

Magyarország New York-i főkonzulátusa szerint a kiállítás hétfői sajtóbejárásán a brit művész mellett részt vett Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum igazgatója is, aki elmondta, hogy

a Budapestről kölcsönzött kép Hockney életművében kiemelkedő darabnak számít.

"Talán ki is lóg a kiállítás képeinek sorából, hiszen az egyébként sematikus, pop art stílust képviselő művész a kép megalkotásakor az impresszionista stílussal kísérletezett, a francia impresszionizmus eszköztárát használta fel és vegyítette pop artos elemekkel" – mondta Fabényi Julia.

David Hockney, le jardin des Tuileries vu depuis le Louvre

C'est au @CentrePompidou, prêt du Ludwig Museum, Budapest https://t.co/ANrbUuFL1kpic.twitter.com/v8DPOMfjcj — Scribe Accroupi (@scribeaccroupi) 2017. június 25.

A Ludwig Múzeum igazgatója szerint rendkívül fontos, hogy a kölcsönbe adással a budapesti intézmény meg tudott jelenni a Metropolitan Múzeumban, és elképzelhető, hogy ezzel a két intézmény megalapozza a további együttműködés lehetőségét.

Fabényi Julia a megnyitón köszönetet mondott a New York-i magyar főkonzulátus keretein belül működő Balassi Intézetnek azért, hogy a magyar kultúra külföldi népszerűsítését zászlajára tűző kultúrmisszió támogatta a Ludwig Múzeum munkatársának néhány napos New York-i kutatómunkáját, előkészítve ezzel egy jövő nyárra a Ludwig Múzeumba tervezett, New York-tematikájú kiállítást.