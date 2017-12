Felújítják a kastélyt, ahol nászúton volt Petőfi

442 millió forintos támogatásból újítják fel a koltói Teleki-kastélyt. Az észak-erdélyi kastély emeleti termeiben Petőfi-múzeum működik, azt is bővíteni szeretnék.

Az Európai Unió finanszírozásával újítják fel az észak-erdélyi Koltón lévő Teleki-kastélyt, amelyben Petőfi Sándor a mézesheteit töltötte. A kastély emeleti termeiben Petőfi-múzeum működik. A Máramaros megyei Koltó község önkormányzata a kastély tulajdonosa, 6,8 millió lejes (442 millió forint) támogatást nyert a kastély felújítására. „Most tartjuk a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására, és ha minden jól megy, a jövő év közepén indul a felújítás” - mondta Csendes Lajos, Koltó polgármestere. A településen 55 százalékban magyarok, negyven százalékban pedig romák laknak.

Mézeshetek Teleki meghívására a forradalmár költő 1846-1847-ben három alkalommal is megfordult a településen, koltói tartózkodásai közül a legemlékezetesebb az 1847. szeptember 9. és október 19. közötti időszak, amikor Petőfi hitvesével, Szendrey Júliával itt töltötte a mézesheteket, és eközben 28 új verssel gazdagította a magyar irodalmat. A költő házasságkötésének és mézesheteinek 170. évfordulóját idén szeptemberben rendezvénysorozattal ünnepelték Koltón.

A 18. század közepén épült barokk kastélyban az 1980-as években alakították ki a jelenlegi Petőfi-múzeumot, amely napjainkra meglehetősen rossz állapotba került.

A felújítás az alagsortól a tetőzetig terjed majd, és az emeleti Petőfi-múzeumot is bővíteni szeretnék. Ennek érdekében a közgyűjteményt működtető koltói önkormányzat a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumtól szeretne szakmai támogatást kapni. Beépítik az épület tetőterét is, ahol konferenciatermet alakítanak ki. A kastélykertben látható többek között Petőfi Sándor és Szendrey Júlia egész alakos szobra (Pogány Gábor Benő szolnoki művész alkotása), Teleki Sándor mellszobra, valamint a költő kőasztala is. A koltói kastély leghíresebb uráról, gróf Teleki Sándor honvédezredesről, emlékíróról, valamint barátjáról, Petőfi Sándorról vált nevezetessé, de Jókai Mór is megfordult a birtokon.