A hangja különös hatást vált ki az emberekből

Sokoldalú énekesnő, a hazai népzenei, világzenei élvonal ikonikus alakja, akit világszerte hívnak énekelni, néprajzkutató, antropológus, egyetemi docens és édesanya. Lovász Irén munkásságában a tudomány és a művészet egyformán jelen van. A Várkert Bazárban éppen készült a fellépésére a V4 koncertsorozaton, amikor beszélgettünk az új lemezéről, a hagyományokról és a női identitásról. A Női Hang a Gyógyító Hangok sorozat harmadik része. Az első kettő, az Égi Hang és a Belső Hang egy év alatt aranylemez lett.

Bármelyik szerepében van éppen, a népzene és a népdal mindig jelen van az életében. Mit gondol, a népzenének mindannyiunk életében jelen kell lennie?

Igen, jó lenne. Kodály Zoltán is azt mondta, hogy a zene teljes emberré tesz, zene nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Az ősök tapasztalatai olyan bölcsességeket adnak hozzá a mindennapi életünkhöz, amik nélkül nehezebben tudnánk boldogulni. Az éneklés önmagában egy fizikai lehetőség a saját testünk és lelkünk harmonizálására. Ez a hangterápia alapja is, amit én kihasználok, és tanítom is évek óta.

Az új lemeze, a Női Hang, az Égi Hang és a Belső Hang folytatása a Gyógyító Hangok sorozatban. Milyen céllal készíti ezt a sorozatot?

Az az alapja, hogy az emberi hang gyógyír. Antropológusként, különböző kultúrák vallásainak és zenéinek tanulmányozása alapján kijelenthetem, hogy ez általános felhasználása a zenének. Sőt, azt mondom, hogy ez a zene antropológiai lényege. Nem kifejezetten a szórakoztatás, mint amit a legtöbben kiemelnek, hanem sokkal inkább a lelki megnyugtatás, relaxáció és a spirituálissal való kommunikálás, vallástól, tértől, időtől függetlenül. Énekesként is tapasztalom jó pár éve, hogy az én saját hangom is milyen különös hatást vált ki az emberekből a világ minden részén, és ez független attól, hogy értik-e, amit mondok, vagy sem. A lélek legmélyére képes hatni az őszinte, emberi, tiszta és manipulálatlan hang. Nem az én hangomról van szó, ez nem az én érdemem, hanem az évszázadok által bebizonyított és használt őserő okozza a sikert. A rezgés, ami énekléskor keletkezik, és a testünkben lévő zene alkotásának a lényege. Hangszalagokkal együtt az egész testünk egy rezonáns tér. Mikor rájöttem, hogy nekem dolgom van a hang segítő szerepével, egyrészt a szakralitással, másrészt a nőiséggel összefüggésben, harmadrészt azzal, ahogy az őszinte emberi hang képes hatni, megszületett a Gyógyító hangok sorozat gondolata. Elsőként az Égi Hang jelent meg 2006-ban, és elsősorban arról szól, hogy a szakrális évkör ünnepeit hogyan sikerül az énekléssel megélni a hagyományban. A lemezt Szent István-bBazilika altemplomában vettük fel.

És ehhez képest a Belső Hang 2007-ben?

A Belső Hang a négy természeti őselemről szól, és arról, hogy az őselemek bennünk levő energiái hogyan tudnak felszínre törni és megszólalni a magyar népdalok segítségével. Ezt a lemezt használják leginkább gyógyító céllal. Klinikai körülmények között is alkalmazzák eredményesen, anorexia nervosában szenvedő kamaszlányok terápiájában.

És mit ad az új lemez, azt mire lehet használni?

A harmadik a legaktuálisabb, most készült el, a címe Női Hang. Arról szól, hogy a magyar néphagyományban hogyan élték meg a nőiséget. Mit énekeltek a lányok, asszonyok. Hiszen hagyományosan az éneklés és a női szerepekre való felkészítés kislány korunk óta benne volt a neveltetésben. Azt próbálom átadni a mai magyar nőknek, hogy milyen segítő szerepe van az éneknek akár a hétköznapi életünkben. A boldogságban, a boldogtalanságban, abban, hogy egy átmeneti rítusban a traumákat hogyan tudjuk feldolgozni a nagy életfordulókon. Például nagy segítséget adnak a hagyományos menyasszonysirató énekeink. Azzal, hogy kiénekli a menyasszony a krízishez fűződő érzéseit, máris nem trauma lesz, hanem egy feldolgozott érzés, amivel szépen le tudják zárni az előző életszakaszt, akár a lány, akár az anya, és el tudják kezdeni az életút következő fejezetét. Ez, a méltósággal megélt életszakasz lezárás igazán hiányzik a mai magyar kultúránkból, és azt gondolom, nagyon sokat lehet tanulni öreganyáink hagyományaiból. Ez a lemez 10 évig készült, mert a Belső hang 2007-es, igaz, közben azért csináltam három lemezt (a Világfa remixet, a Szerelmes virágot, és a Hangtájkép/Soundscape-et – a szerk.) Most, hogy a gender téma ilyen aktuális, fontos látni, hogy mi a nő hagyományos társadalmi, közösségi szerepe, és hogyan fejeződik ki a női identitás a hagyományos szövegekben, hogyan segítik ezek a dalok a nőiség megélését, kifejezését.

A mai társadalomban vitatott a nők helyzete, szerepe. Mit gondol, milyen feladatai vannak egy mai „modern” nőnek?

Szerintem a női szerepben a legfontosabb az, amit Életerő címmel rá is tettem az új lemezre, zárószámként. Csak mi tudunk életet adni, csak a mi testünkben tud megfoganni a magból az élet, és erről szól az utolsó dal. Az életadás képessége olyan lehetőségünk, ami kötelesség és áldás egyben. Ez az, amit csak mi tudunk adni. Gyárat igazgatni, céget és autót vezetni a férfiak is tudnak, de nem a verseny fölvételében van a lényeg. Az életet adó teremtő erő mellett vannak más fontos tulajdonságaink is. Például a női kreativitás, a női intuició is különleges képességünk. Talán ezt én is igazolhatom a saját életemmel. Három gyermeket nevelek, a kreativitásnak remek terepe a konyha is, szeretek főzni, alkotó, előadó ember vagyok, írok, tanítok, előadok, publikálok. A kreatív energiáimat folyamatosan közkinccsé teszem különböző műfajokban és színtereken.

Már az egyik számot kiemelte a lemezről, de ezen kívül van kedvence a Női Hang-ról?

A Mamámé. Nekem nagyon fontos, hogy az édesanyámmal énekelhetek most. Soha nem történt ilyen korábban, egyetlen lemezemen sem énekel, pedig amióta én élek, ő énekel, és én a hangomat tőle kaptam. Az én női hangom csak az övével hiteles, az övéből lett, ő erősíti az enyémet, és ezt most meg is mutatjuk. Tarthatok én nagyon szép egyetemi előadásokat a hagyományról, meg arról, hogyan adódik át a szocializáció során a kultúra. De az, hogy a saját édesanyámmal úgy énekelek, mintha egy test és egy lélek lennénk, és egyszerre vesszük a levegőt, egyformán mondjuk a záródó diftongusokat, azt gondolom, minden előadásnál jobban illusztrálja, hogy mit jelent a hagyomány átadása, és ez milyen erős kötelék. Ezért fontos, hogy édesanyámat sikerült erre rávenni, mert a családunkban teljesen természetes volt a közös éneklés. Nagyon jó lenne, ha minnél több családban így lenne. Én is énekeltem a kicsinyeimnek minden este. Ezt is megmutatom a Női Hang lemezen. Kodály azt is mondta, hogy nem kilenc hónappal a gyermek születése előtt kell elkezdeni a gyermek zenei nevelését, hanem kilenc hónappal az anya születése előtt. Nem tudjuk elég korán kezdeni.

Nemcsak a nőknek szól az új lemeze, hanem a férfiaknak is. Mit gondol, mit üzen a Női Hang a férfiaknak?

Nagyon sok élethelyzet van, amikor mi csak énekkel tudjuk elviselni őket. [nevet] Már írta az egyik kritika, hogy a lemezen lévő sok szimbólumból és metaforikus képből nekik is akad megfejtendő üzenet. Ez igaz, azt gondolom, találnak benne üzenetet jószerivel, szóval valóban nem csak a nőknek szól. Másrészt ősi törvény, hogy a Jin csak a Janggal együtt tud harnonikusan, dinamikusan létezni.

A férfi zenészeknek mekkora szerep jut a zenei életében?

A Női hang lemezen három kislány, Édesanyám, én, valamint Hortobágyi László zeneszerző kap szerepet. Ő a Világfához hasonlóan itt is remekel. Finom, világzenei szövetbe ágyazza a magyar népdalokat és saját szövegeimet, hogy azok hatósugara tértől, időtől függetlenül minél messzebbre terjedhessenek. A 2015-ös Hangtájkép lemezemet pedig két kiváló férfi zenésszel: Horváth Kornél ütűhangszeres és Mizsei Zoltán énekes, billentyűs kollégámmal készítettem. Most a V4 sorozatban is ezzel a Groove & Voice Trioval lépünk fel. Vendégünk a cseh Jitka Suranska Trio, velük már volt közös koncertem és közös lemezem is. Az új V4 projekttel messzi országok meghívását is élvezhetjük. Most épp egy ilyen nagy turnéra készülünk lengyel, szlovák és cseh vendégzenészekkel.