Fellépőket jelentett be a legöregebb magyar fesztivál

szerdán jelentették be a jövő évi fesztivál első fellépőit.

Egyelőre kizárólag olyanokat, akik – a rendezvényhez hasonlóan – jubileumot ünnepelnek. Így a jövő évi SZIN-en fellép Ákos az Ákos 50 turnéjával. Ott lesz Lovasi András, aki nem rég mutatta be az első 50 évének legjobb dalait az Arénában. Jövőre SZIN 50-en pedig ennek a koncertnek a szegedi fesztiválra szabott változatát viszi el Lovasi 50+1 címmel.

A Csík zenekar 1988 óta

a magyar népzenei világ meghatározó formációja,

és éppen jövőre lesznek 30 évesek. A Bëlga 1998-ban alakult a Tan Kapuja Buddhista Főiskola három hallgatójából, akik a Tilos Rádió egyik műsorában találtak egymásra. Ők 20 évesek lesznek jövőre. És fellép Szegeden a PASO is, amelyik 2018-ban ünnepli 15. születésnapját. Az ír punk-rock kocsmazene magyar képviselője, a Paddy and The Rats pedig 2008 óta ugráltatja közönségét, így ők is jubilálnak jövőre a SZIN-en.