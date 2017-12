Bejelentette Firepower című új albumukhoz kapcsolódó 2018-as európai turnéját a Judas Priest. A sorozat egyik állomása Budapest lesz 2018. július 24-én.

Jövőre európai turnéra indul új lemezével a Judas Priest. A Firepower című lemezt megtámogató koncertsorozat egyik állomása lesz Budapapest. A legendás heavy metal együttes

2018. július 24-én lép fel Budapesten,

a Papp László Budapest Sportarénában. Talán az is beszédes adat a Judas Priest keményzenei jelentőségéről, hogy több daluk került fel a Rolling Stone magazin minden idők legjobb metalalbumainak 100-as listájára.

Idén egyébként jelölték őket a Rock and Roll Hall of Fame-be is. Az énekes, Rob Halford erről azt mondta a Billboardnak, „ez a mi Oscarunk, és ha bejutunk, akkor az egy olyan pillanat lesz, mint amikor álmok válnak valóra”. Rob Halford egyébként idén már elnyerte a Lemmy Életmű-díjat.

A budapesti koncertre jegyek december 8-án 10 órától kaphatók itt és itt. A normál belépők mellett limitált számú, közvetlenül a színpad elé szóló kiemelt állójegy is vásárolható.