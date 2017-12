Fábián Juli búcsúztatása kapcsán adott ki közleményt a december 16-án meghalt énekesnő, dalszerző, dalszövegíró családja és több zenésztársa.

Fábián Juli a szakma és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva volt, aki a dzsessz és a pop műfajának számos produkciójában aratott komoly sikert.

Az énekesnő 37 évesen, türelemmel viselt súlyos betegség után halt meg december 16-án.

Búcsúztatása kapcsán ma közlemény adtak ki. Ezt idézzük: