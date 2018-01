Eric Clapton meg fog süketülni

Eric Clapton a róla szóló új dokumentumfilm kapcsán beszélt egészségi állapotáról. Azt mondta, egyre jobban süketül, és a keze is egyre nehezebben működik. Pedig még tervez fellépéseket.

Eric Clapton a napokban a róla szóló új dokumentumfilm kapcsán romló egészségügyi állapotáról is beszélt egy rádióműsorban. A világhírű gitáros azt mondta, annak ellenére, hogy már 72 éves, szeretne továbbra is fellépni. Bár attól tart, hogy egyre nehezebben megy neki a játék. A 2016-os I Still Do című lemez hátsó borítóján egy kép is megjelent a kezéről, ujjnélküli kesztyűt viselt ekcémája miatt. A rádióműsorban elmondta, hogy kemény fülzúgással küzd, és

meg fog süketülni.

Ráadásul a kezei épphogy működnek még gitározás közben. De ezek ellenére Clapton azt mondta, hogy ugyanolyan jól játszik, mint az elmúlt néhány évben, csak nehéz.

Ezek mellett az alkohol és drogproblémáiról is beszámolt. A beszélgetés célja egyébként az volt, hogy a dokumentumfilmet népszerűsítse. Az Eric Clapton: Life in 12 Bars című filmet pénteken mutatják be az Egyesült Királyságban, és egyébként a gitáros régi barátja, Lili Fini Zanuck rendezte. Clapton azt mondta, hogy a film életének nehézségeit, tragédiáit is bemutatja, de fontos róla megjegyezni, hogy a vége jó.