Cseh Tamás grafikáiból nyílik kiállítás az újbudai Gross Arnold Galériában. A 2009-ben elhunyt művész a napokban lett volna 75 éves, a tárlat kevéssé ismert képzőművészeti tehetségét mutatja be.

Cseh Tamás a héten, január 22-én lett volna 75 éves, és ennek apropóján grafikáiból nyílik kiállítás az újbudai Gross Arnold Galériában pénteken. Szilágyi Gábor művészettörténész nyitja meg a tárlatot péntek este, és az MTI-nek korábban azt mondta, „a válogatás szerény emlékezés az évforduló kapcsán, az anyag a művész hagyatékát gondozó Cseh Tamás Archívumból állt össze. Az énekes, dalszerző zenei karrierje előtt

tíz éven át dolgozott rajztanárként,

képzőművészeti munkáinak többsége grafika volt, de festett is.” Azt is elmondta, hogy Cseh Tamás nem hagyott hátra maga után komplett festői-grafikai életművet, a megmaradt anyag töredékes, egy kísérletező alkotót mutat izgalmas gondolatkísérletekkel. Szilágyi Gábor elmondta, hogy Cseh Tamás számos képverset készített, ami az irodalom és a képzőművészet határterülete.

„Képversei egyfajta létállapot-rögzítések, betűkből, szövegekből álló figurakeresések. A kiállításon lesz néhány gyerekkori rajza is, ezek picit utalnak későbbi rajzaira és zenei pályájára. Szintén

fiatal korából származik indiános sorozata,

amelyek kvázi illusztrációk egy történethez, hiszen Cseh Tamás a hatvanas évek elejétől indiántábort működtetett Bakonybélben” - mondta a művészettörténész.

Szilágyi Gábor szerint „Cseh Tamás akár jó képzőművész is lehetett volna, hasonlóan avantgárd, lázadó hozzáállású, mint amilyen zenész és előadó volt. A most összegyűjtött képzőművészeti anyag azt mutatja, hogy grafikáiban saját belső világot próbált megformálni, ahogyan zenéjében is nagyon egyéni utat választott.”

A kiállítás most szombattól március 3-ig látogatható a Gross Arnold Galériában. A tárlaton megvásárolható a Cseh Tamás grafikáit tartalmazó album, amelynek anyagát Balás Eszter, Jankovics Marcell, Mihály Gábor és Cseh András válogatta.