Egy hét alatt öt országban koncertezik a Quimby

Európa-klubturnéra indul a Quimby. Idei első koncertjüket Londonban adják, de utána játszanak még Amszterdamban, Brüsszelben, Luxemburgban és 27 éves pályafutásuk alatt először Zürichben is. A turné zárása Budapesten lesz az A38-on, ahol már mindkét koncertnap teltházas.

A Quimby naptárjában állandó elem, és a zenekar tagjai számára pirosbetűs ünnep minden évben az Európa klubturné, ami tavaly mégis kimaradt. A 25 éves születésnap után ugyanis a tavasz után pihenésre volt szüksége a zenekarnak. Idén viszont újra lesz klubturné, és

egy hét alatt öt országban adjanak koncertet. A zenekar első 2018-as koncertje Londonban lesz, ahol sok év után ismét a The Underworld Camden színpadán fognak játszani március 13-án, 15-én pedig már a legendás amszterdami Melkwegben, ahol olyan világsztárok is léptek már fel, mint Prince, Nick Cave vagy az Arctic Monkeys.

A zenekar nemcsak azért szereti ezt a körutat, mert olyan, mint egy közös csapatépítés, hanem azért is, mert a barátságos klubkörnyezet mellett az elmúlt évek során barátságok is szövődtek a kinti rajongókkal. Például a brüsszeli és a luxemburgi koncerteket israjongókból lett barátok szervezik évek óta. Brüsszelben idén március 16-án, míg Luxemburgban 17-én játszik a Quimby. A turné utolsó külföldi megállója március 18-án Zürichben lesz, ahol korábban még soha nem lépett fel az együttes. A zenekar áprilisban már Magyarországon játszik, 5-én és 6-án az A38 Hajón lépnek fel, utána pedig ebben az évben is ott lesznek a legtöbb fesztiválon, a nyarat pedig a Budapest Parkban zárják.