Pár percen múlt az élete, de már a következő koncertre készül

Heteken belül visszatérhet a színpadra Nyemcsók János, a Piramis zenekar énekese, akinek március elején volt infarktusa éppen a zenekar koncertjén. A rehabilitációt már megkezdte, és úgy néz ki, vannak gyógyszerek, amelyeket élete végéig kell szednie.

A Piramis zenekar énekese, Nyemcsók János március elején lett rosszul a zenekar egyik koncertjén. Az 54 éves énekes az első számoknál már érezte, hogy valami nincs rendben, de tovább énekelt. Egészen az utolsó előtti számig, aztán lement a színpadról. Azonnal kórházba vitték, és az orvosok azt mondták, néhány percen múlt az élete.

Nyemcsók János a Borsnak azt mondta, „az ötödik dalnál kaphattam a szívinfarktust, de utána még nyolc számot elénekeltem, mire éreztem, itt tényleg komoly baj van. A mentők szerint öt percen múlt az életem, és

ha elénekelem a koncert utolsó dalát, az egyben az életem utolsó dala is lett volna.

Fél óra alatt megműtöttek, mint kiderült, az egyik koszorúerem teljesen, a másik kilencven százalékosan elzáródott. Az orvosok azt mondják, a stressz miatt alakulhatott ki, mivel nem iszom, nem kábítószerezem, és velem született szívproblémát sem találtak.”

Az énekest jelenleg a balatonfüredi szívszanatóriumban kezelik, és napi több fizikai aktivitást is előírtak már neki. Szobabiciklizik, tornázik és sétál is. Legutóbbi leletei szerint nagyon gyorsan javul az állapota, és elképzelhető, hogy heteken belül már újra a színpadon állhat. A lapnak azt is elmondta, „minden koncertünket lemondtuk a következő hetekre, de ha a jelenlegi tempóban javulok, az április 27-ei, komáromi koncertünkön már újra felléphetek. Előreláthatólag két hét múlva hazamehetek innen, de utána is nagyon oda kell figyelnem magamra. Több gyógyszert írtak fel az orvosok, és ha betartom az utasításokat, ezekből egyet-kettőt idővel elhagyhatok, de lesz olyan is, amit előreláthatólag életem végéig kell szednem.

A zenekar vasárnap két koncert eseményét is feltette a Facebookra. Május végén Győrben, június elején pedig Visegrádon játszanak majd.