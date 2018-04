Elvis Presley és az 1956-os forradalom előtt tiszteleg új dalával Vastag Csaba. A magyar sztár felénekelte Elvis egyik elfeledett dalát, a végeredményt hamarosan Priscilla Presley is hallhatja.

Elvis soha nem járt Magyarországon, neve mégis felmerült az 1956-os forradalom idején. Ugyanis 1957-ben az akkor még fiatal tehetség Amerika egyik legnézettebb tévéműsorában, az Ed Sullivan vezette show-ban elénekelte a Peace in the Valley című dalt, előtte pedig a műsorvezető foglalta össze, hogy mi is az oka a dalnak.

Elvis ugyanis arra szerette volna ösztönözni a nézőket, hogy

minél több adományt gyűjtsenek a magyaroknak.

Egyébként Elvis hatására megnyíltak az amerikaiak pénztárcái, és rengeteg adomány érkezett hazánkba, ám a dalról és a felhívásról évtizedekig nem is tudott a magyar átlagember.