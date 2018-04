Azt mondta, 1500 kilométert autózott csak azért, hogy meglesse Taylor Swiftet otthonában. Ez önmagában még nem annyira problémás, az viszont már igen, hogy mindezt maszkot viselve csinálta, és még kés és lőszer is volt nála.

Lőszer és kés is volt nála, ráadásul maszkban ült a kocsijában, Taylor Swift Beverly Hills-i háza előtt. A környéken járőröző rendőrök azonban kiszúrták, és be is vitték a hétvégén a 38 éves Julius Sandrockot, aki többek között azt mondta,

1500 kilométert autózott, csak azért, hogy megnézze Taylor Swiftet.

A maszkon, késen és lőszereken kívül még egy halom kesztyűt és kötelet is találtak a férfi kocsijában, aki ezekről nem tudott érdemben nyilatkozni. Bizonyítékok hiányában pedig a helyi rendőröknek el kellett engedniük, így a férfi kedden szabadulhatott.

Annyit tudtak tenni, hogy ideiglenesen korlátozták a fegyverviselési lehetőségeit. Már csak azért is, mert a vizsgálat alatt kiderült, hogy a férfinak három fegyvere is van, és volt már dolga a törvénnyel is, mikor az egyiket indokolatlanul elsütötte - írja a Billboard.

Taylor Swift egyébként New Yorkban, az Egyesült Államok másik partján lakik, a férfi pedig

5 államon át, Coloradóból autózott a nyugati partig furcsa akciójáért.

A gyanús eszközök mellett sok gyógyszert is találtak nála, és kiderült, több pszichiátriai betegséggel diagnosztizálták már.