A svéd rendőrség gazdasági bűncselekményeket üldöző osztálya is vizsgálatot indított az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testület, a botrányok megtépázta Svéd Akadémia ellen.

A hatóság csak a vizsgálat megindítását jelentette be pénteken, sem a feltételezett gazdasági bűncselekmények természetét, sem a vizsgált személyek kilétét nem fedte fel. A 18-tagú testület a múlt héten arról értesítette a gazdasági rendőrséget, hogy válságos állapotban van, és felülvizsgálja összeférhetetlenségi szabályait. Amint azt korábban megírtuk, a Svéd Akadémia tagjai között mély szakadék támadt az utóbbi időben az egyik tag férjét érintő szexuális zaklatási vádak miatt. Többen is bejelentették, hogy bojkottálják a testület munkáját a molesztálási botrány kezelésének módja elleni tiltakozásul. Az akadémia egyik tagja, Katarina Frostenson költőnő férjét, Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Magát Frostensont az összeférhetetlenségi szabályok kijátszásával vádolták meg, mivel nem fedte fel, hogy társtulajdonosa a férje által működtetett rendezvényközpontnak, amely anyagi támogatást kapott az akadémiától. Aztán van még botrány ezeken kívül is. Az akadémia a közelmúltban kénytelen volt beismerni, hogy

egyes Nobel-díjasok neve előre kiszivárgott, ami egyebek közt azért problémás, mert befolyásolja a fogadási téteket. Az akadémia 18 tagja közül hét jelenleg nem vesz részt a testület munkájában, köztük Sara Danius, az első női vezető az 1786-os alapítás óta. A testületen belüli feszültségek miatt mérlegelik, hogy

egyáltalán kiadják-e az idei irodalmi Nobel-díjat.

Ebben a válságos helyzetben az akadémia patrónusa, Károly Gusztáv király kényszerült közbelépni és megígérni az elavult alapszabály reformját, vagyis a tagok ki- és beléptetési szabályát.

A Nobel-díjakat a dinamit feltalálója, Alfred Nobel által hátrahagyott vagyonból finanszírozó Nobel Alapítvány igazgatósága is bírálta az akadémiát, amiért botrányaival veszélyezteti a Nobel-díj presztízsét.