Ösztöndíjprogramot indít a Művészeti Akadémia

Szeptembertől nagyszabású ösztöndíjprogramot indít a Magyar Művészeti Akadémia. Megálmodói szerint a program segítségével lehetőséget teremthetnek arra, hogy több száz fiatal és középkorú művész itthon képzelje el az elkövetkező éveket. A program egyúttal része annak az akadémiai elképzelésnek, amely szerint egy élhető, vonzó és magas minőségű művészéletpálya-modellt kínáljanak a magyar művésztársadalom számára. Az ösztöndíjra még több mint két hétig – május 17-ig – lehet jelentkezni – díjmentesen. A részletekről Vashegyi Györgyöt, az MMA elnökét kérdeztük.

Azt olvastam, hogy új elemeket hoz majd az eddig ismert magyarországi ösztöndíjprogramokhoz képest az MMA-féle elképzelés. Melyek ezek?

Az első és legfontosabb, hogy ez egy hároméves ösztöndíj: elnyerése esetén 3 éven át havi bruttó 200.000 Ft díjazással jár. A tudomány területéről jött az ötlet, hogy egy középtávra szóló megoldást találjunk, eddig ugyanis jellemzően egyéves időtartamra szóltak az ehhez hasonló, művészeti ösztöndíjak. Idén, szeptember 1-től száz ösztöndíjassal indulunk, egy évvel később csatlakozik hozzájuk újabb száz, majd két évvel később ismét száz, így 2021 szeptembertől összesen 300 ösztöndíjas lesz jelen a folyamatosan megújuló és feltöltődő rendszerben. Mindez 2022-re évi majdnem 900 millió forintot jelent majd: ez új költségvetési forrás, nem kell elvonni sehonnan. Vagyis (nagy örömünkre) sikerült új, jelentős forrásokat behozni a magyar művészeti életbe: ez fontos előrelépés.

Kiknek szól ez az ösztöndíj?

Igyekeztünk nagyon szélesre tárni a kaput – ez is a rendszer újítása. Ez korhatár szempontjából azt jelenti, hogy már a 18. betöltött életévtől lehet pályázni, a felső határ pedig a még be nem töltött 50. életév – ráadásul nincs szükség diplomára. Ez így már rendkívül széles tartományt jelent! Azért is alakítottuk így, mert a Magyar Művészeti Akadémia összművészeti akadémia, vagyis nagyon sok alkotó- és előadó-művészeti ágat egyaránt képvisel, művészetelméleti tagozatunk is van. Kizárólag elektronikusan beadható pályázatról van szó, nincs pályázati díj – ez is azt segíti, hogy minél többen jelentkezzenek. A pályázatok elbírálásával kapcsolatban pedig a legfontosabb szempont a minőség.

Ez mit jelent? Hogyan döntik el, hogy milyen minőséget képvisel egy-egy pályázat?

Természetesen szakértők bírálják el – a minőség mellett egyébként fontos szempont a hitelesség is: hitelesség alatt itt azt értem, hogy a pályázó személyéhez mérten hitelesnek kell lennie az adott vállalásnak. Szélsőséges példával élve: ha egy 18 éves pályázó azt ígéri, hogy filmrendezőként a következő három évben megalkotja az egyetemes filmtörténet legjelentősebb opuszát, akkor azt azért bizonyos szkepszissel fogadjuk majd... A bírálók természetesen figyelembe veszik a pályázó személyét, eddigi eredményeit is. Maradjunk egy 18 éves pályázónál: ha balett-táncosról beszélünk, akkor ő valószínűleg előrébb tarthat a pályáján, mint mondjuk egy filmrendező. Általánosságban azt mondanám: minél fiatalabb egy pályázó, annál inkább szüksége van ajánlásokra és egyéb szakmai referenciákra, melyeket csatol anyagához.

Vannak olyan területek, amelyek előnyt élveznek?

Nincsenek. Bár eleinte gondolkoztunk azon, hogy megfogalmazzunk-e útmutatásokat az egyes művészeti területeken (hiszen borzasztó széles területekről van szó!), végül azonban arra jutottunk, hogy nem lesznek ilyenek. Pontosan azért, mert senkinek sem szeretnénk korlátozni a gondolatait. Mostantól mindenkinek van még több mint két hete arra, hogy olyan művészi tervet találjon ki és fogalmazzon meg, amely előrébb tudja vinni a magyar művészet helyzetét! Emellett nem veszíthet semmit azzal, ha pályázni fog. Akadémikusaink természetesen nem pályázhatnak: nem magunknak teremtünk lehetőséget. Az biztos, hogy egy év múlva összehasonlíthatatlanul több tapasztalatunk lesz – most főleg arra törekedtünk, hogy eddigi ismereteink alapján a lehető legjobban írjuk ki a pályázatot. Nem tudjuk még, hányan jelentkeznek majd, hány pályázat közül kell kiválasztanunk azt a százat, amely végül bekerül a programba.

Mi a menet?

Miután lezárul a jelentkezési határidő – amely ugye május 17. –, a rendszer már önmagában, formailag ellenőrzi azt, hogy minden rendben van-e, megvannak-e a szükséges mellékletek. Utána művészeti területenként szakértők bírálják el a jelentkezéseket.

Kik lesznek ezek a szakértők?

Részben az Akadémián belülről kerülnek majd ki: akadémikusaink önként vállalhatják, hogy művészi szakterületükön részt vesznek az elbírálásban – természetesen ingyen, hiszen az Akadémiától már kapnak életjáradékot. Valószínű, hogy külső szakértőket is felkérünk majd: egyelőre még nem tudhatjuk, milyen pályázatok érkeznek. Minden pályázatot kihelyezünk az adott szakterületen működő, legalább két bírálónak – akik egyébként egymás felé is anonimok lesznek, nem fognak tudni egymásról –, s ők adnak majd egy-egy pontszámot a pályázatra (a személyes hitelességre és a szakmai tartalomra). Ennek alapján a pályázatok két csoportba rendeződnek: a bírálók által ajánlottakra és nem ajánlottakra. A végső döntőbizottság az előbbiek közül választja ki azt a százat, amelyeknek a beadóival szeptember elsejétől szerződést köt az MMA Titkársága.

Nem adnak iránymutatást a pályázóknak és összművészeti akadémiaként nem is szűkítik le adott területekre sem azt, hogy honnan várják a jelentkezéseket – ez világos. Ettől függetlenül azért van olyan terület, ahonnan jól jönne, ha pályáznának? Ahol úgy látják, hogy jól esne a vérfrissítés?

Nem szeretnénk ajánlásokat tenni, hiszen akkor a jelentkezők (óhatatlanul is) azt gondolnák, hogy az Akadémia azok mentén részesíti előnyben az anyagokat, pedig ilyesmiről szó sincs. Az az igazság, hogy ennek a pályázatnak rengeteg elsődleges és másodlagos haszna is van. Például ez egyfajta újszerű, rendkívül alapos áttekintése lesz a magyar művészeti életnek: megnézzük, hogy hol és milyen tartalékokból gazdálkodhat a magyar művészet jövője... Akadémiának egyik legfontosabb célja, hogy egy élhető, vonzó, vállalható, magas minőségű művészi életpálya-modellt kínáljon fel a magyar művésztársadalom egésze számára. Ennek vannak részben szociális jellegű aspektusai is, mint mondjuk a művészjáradék, melynek rendszere idén január elseje óta működik, március óta több mint 1200 művész már kapja is annak havi összegét. Erre azért is nagy szükség volt, mert a magyar művésztársadalom jelentős részének megélhetése – főleg idős korban – évtizedek óta nem volt rendezve, ez lényegében a rendszerváltozás óta megoldatlan kérdés volt. Büszkék vagyunk arra, hogy itt fontos változást tudtunk elindítani. Ez az új ösztöndíj most lehetőséget ad arra is, hogy sok fiatal és középkorú művész lehetőleg itthon képzelje el a következő három évét. Szerintem ez most reális lehetőség arra, hogy sok tehetséges művészünket itthon tartsuk, ebben az országban.

Ugyanakkor, ha valahol, hát a művészeti életben különösen fontos az, hogy világot lásson az ember és minél több impulzus érje.

Az nagyon jó, ha valaki tapasztalatot, tudást és élményeket gyűjteni utazik külföldre, az viszont kevésbé, ha Londonban mosogatnia kell csak azért, mert itthon nem tud megélni. Ha valaki el tud menni tanulni külföldre, remek, menjen, persze – ez az ösztöndíj sem azért van, hogy visszatartsuk! Majd, ha visszajött, talán ő is pályázni fog. Valószínűleg lesz olyan is a nyertes pályázók között is, aki időközben elmegy külföldre, így félbeszakítva 3 éves programját...

Tényleg, és akkor mi lesz?

Neki nyilván le kell mondania majd az ösztöndíjáról, ha nem tudja teljesíteni eredeti vállalását.

Mit várnak az ösztöndíjasoktól a program végén? Valami produktumot kell letenni az asztalra? Mondjuk egy fiatal wannabe-regényírónak le kell tennie élete első kötetét az asztalra? Fiatal zeneszerzőnek pedig komponálnia egy művet?

Mindenkinek érdemes egy kicsit gondolkodnia ezen: pénzt nem kérünk a pályázat beadásáért, csak azt, hogy mindenki gondolkozzon, és aludjon rá párat, mielőtt beadja pályázatát! Mi is sokat gondolkoztunk ezeken a kérdéseken: minőség, hitelesség és felelősség – ezek a rendszer kulcsszavai. Az első kettőről már volt szó: a felelősség pedig itt azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell jelölnie pályázatában azt, hogy ebben a három évben négyhavonta hol fog tartani saját munkatervének a megvalósításában. Négyhavonta erről majd be is kell számolnia nekünk – azaz pontosan azt kell teljesítenie, amit önmaga, önként és előre, írásban vállalt. Persze ennek vannak kockázatai is: ha túl sokat vállal, vonzó lesz ugyan pályázata, de nagyobb lesz a veszélye is annak, hogy nem fogja tudni teljesíteni vállalását, és akkor kikerül a rendszerből.

Egy pici tudatosságra akarják nevelni a művésztársadalmat azzal, hogy ilyen kvázi üzleti terveket kérnek tőlük?

Pontosan így van! Ez pedig senkinek sem árt.

Abszolút! Csak nekem sok minden eszembe jut az alkotókról, de talán az legkevésbé, hogy keretek közé szoríthatók. Mi van, ha nem jön az ihlet, vagy alkotói válság van? Érdemes egyáltalán a szabadon áramló művészi energiákat kordák közé terelni?

Erre azt mondanám, hogy nézzünk szét a történelmi múltban: ha valaki festett (mondjuk) egy reneszánsz kápolnát egy herceg felkérésére, de egyáltalán nem készült el vele határidőre, akkor valószínűleg ott is gond volt a kifizetéssel... Ez egy ilyen műfaj, ebben semmi új nincsen. Ráadásul itt és most közpénzről beszélünk: szerintem az a minimum, hogy tényleg kérünk valamit a támogatásért cserébe. Mondjuk egy hiteles tervet: és azt, hogy megalkotója azt felelős módon be is tartja. Ha valaki úgy gondolja magáról, hogy ő erre teljesen alkalmatlan, akkor tényleg nem érdemes hozzánk pályáznia – ugyanakkor mi csak segíteni akarunk. Szerintem fogunk is, sokaknak.

Lehetnek majd sértődések is amiatt, hogy ki kapott és ki nem kapott ösztöndíjat. Nem tartanak ettől?

Lehetnek sértődések, persze, de a jó szándékot alapvetően nehéz elvitatni: szigorúan szakmai és minőségi alapon választjuk majd ki a legjobb pályázatokat, a lehető legszélesebb területről. Nincsenek előre rögzített kvóták sem: sem művészeti terület, sem intézmény, sem más szempont alapján.

Mennyire széles a merítés? DJ-k, vagy online művészek is jelentkezhetnek?

Azt hiszem, hogy Akadémiánk nemzetközi mércével is széles és sokszínű területeket fed le – ezeknek megfelelően lehet pályázni. (Az említett könnyűzene jelenleg nem része az Akadémia struktúrájának.) Úgy érzem, amennyire lehetett, szélesre tártuk az ajtót: hamarosan meglátjuk, miből tudunk majd választani.