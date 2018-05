Egy nő nemi erőszak miatt perelte be Chris Brownt. Azt állítja, a rapper 2017 februárjában hívta meg a bulijába, ahol durva dolgokra kényszerítették.

Chris Brownt pereli egy nő, mert a rapper buliján erőszakolták meg. Sőt, ez lehet az elmúlt időszak legdurvább szexuális zaklatásos botránya: a nőt állítólag nem „csupán” megerőszakolta Brown egy barátja, hanem arra is kényszerítették, hogy orálisan kényeztessen egy menstruáló nőt. A nő pert indított Chris Brown ellen, és azt állítja, hogy 2017 februárjában meghívták egy buliba, ahol kokainnal, extasyval és fűvel is kínálták. A nő szerint olyan volt az egész, mintha a Caligula című film egyik jelenetébe került volna. A nő durva részleteket is elárult az estéről. Azt mondta, hogy a telefonját még korábban elvették tőle, majd Chris Brown egyik barátnője kényszerítette, hogy néhány másik nővel együtt bemenjen a hálószobába, ahonnan nem engedték ki. A felperes azt mondta, hogy a szobában le kellett feküdnie Chris Brownnal és Lowell Grissom nevű barátjával is.

Hiába próbált elmenekülni, nem hagyták, sőt, arra is kényszerítették, hogy orálisan kényeztesse Grissomot és Brown barátnőjét is, aki ráadásul éppen menstruált. Ezek után Grissom még egyszer megerőszakolta a nőt - írta a TMZ. A nő ügyvédje azt mondta, hogy ez az egyik legborzalmasabb szexuális erőszakkal kapcsolatos ügy, amellyel valaha dolga volt.