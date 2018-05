A nő azt mondta, nem tűnt el, csak komoly problémái voltak, ezért egy hónapig nem tudta meglátogatni párját, a 100 Folk Celcius frontemberét.

A Bors keddi cikke alapján mi is megírtuk, hogy barátnője szó nélkül hagyta el a rákbetegséggel küzdő Orbán Józsefet. A zenész a lap kérdésére néhány nappal ezelőtt azt mondta, „sajnos igaz a hír, Andi

eltűnt az életemből, egyszer csak nem jött.

Már hetek óta nem láttam. Nem értem, mi történt, de eléggé el vagyok keseredve miatta.” Andreát a hírek után többen felkeresték, volt, aki dühösen.

A Borshoz most maga jelentkezett be, hogy tisztázza a helyzetet. Elmondta, hogy egy hónap kiesett a kapcsolatból, de már minden a régi. „Nem tűntem el, csak komoly problémáim voltak.

Igaz, hogy egy hónapja nem voltam nála, de tegnap meglátogattam.

Az az egy hónap kiesett, de már minden a régi.” Aztán azt is elmondta, hogy miért maradt ki az az egy hónap: „Én is komoly személyes problémákkal küszködtem. Nem hagytam el, már újra találkozunk.” A lap azt is megírta, hogy Orbán József és a 25 évvel fiatalabb Andrea szerelme mindig is se veled, se nélküled jellegű volt. De amikor a zenész súlyos beteg lett, Andrea melléállt, rengeteget támogatta. Aztán jött az egy hónapos, állítólag meg nem indokolt szünet, aminek most lett vége.