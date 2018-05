Mitől és hogyan lehet ma vonzóvá tenni a múzeumokat a fiatalok számára? Erre a kérdésre próbál megoldást adni a Soproni Múzeum „My Story" mintaprojektje, amely a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek elnevezésű projekt keretében, a közösségi filmezés technikáját hozza be a kiállítóterekbe egy újszerű módszertani fejlesztés révén.

A mintaprojekt április 13-án indult el „A megint kitaláltunk valamit" című műhelybeszélgetéssel, amelyen a „My Story"-t előkészítő társintézmények, pedagógusok és partner intézmények képviselői vettek részt. Az eseményen izgalmas párbeszéd bontakozott ki a diákok megszólíthatóságáról és múzeumba csalogatásáról, a megújulás szerepéről és az intézmények együttműködési lehetőségeiről. A kerekasztal-beszélgetésen nem csupán a közösségi videózás módszertanáról, hanem a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozás nehézségeiről és lehetséges buktatóiról, az iskolán kívüli oktatási terek – így a múzeum – iskolai életbe való bevonásának pozitívumairól és problémáiról is szó esett.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében megvalósuló „My Story" elindulásához több hónapos megelőző munkára volt szükség. Így a szervezők izgatottan, de felkészülten várták az első workshop résztvevőit, akik az Eötvös József Gimnáziumból érkeztek. A 10 diákból álló zárt csoport két múzeumi szakember irányításával ezekben a hetekben is tevékenykedik. Az öt alkalomból álló workshop-sorozat alatt egy-egy múzeumi tárgyat, történetet, legendát járnak körbe, és az ezekben felfedezett értékekhez keresik meg a kapcsolódási pontokat. A közösségi filmezés pszichológiai hátterében a szerepjáték áll: a kiállítóterekben játszó diákok ugyanis a filmesek bőrébe bújnak, és így képesek a saját helyzetüket is kívülről látni. Az egész folyamatot a háttérben Győrffy Virág pszichológus és Bertalan Éva szociálpolitikus kíséri, akik elősegítik azt is, hogy más muzeális intézményben is alkalmazhatóvá váljon a módszertan.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek elnevezésű, a Széchényi2020 program keretében megvalósuló projekt vezetője a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. A Soproni Múzeum mintaprojektjéről bővebb információt talál itt.