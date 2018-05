Will Smith újra zenélni fog

Az utóbbi években Will Smith csak lebegtette a zenei visszatérését, de most konkrétumokkal állt elő. Stúdióban készült felvételeket osztott meg, így nem lehet kérdés, hogy hamarosan jön az új anyag.

Az utóbbi években Will Smith többször is utalt arra, hogy szeretne újra zenélni, de konkrétumokról, komolyabb mennyiségű zenei anyagról nem jöttek hírek. Ugyan 2015-ben bejelentette, hogy elkészült 30 dallal, azonban ezek közül igazából egyet, a Get Lit-et adta közre. Ezt néhányszor elő is adta régi barátjával, DJ Jezzy Jeffel. Egyébként a dal műfajilag

egyáltalán nem passzol Will Smith korábbi számaihoz.

Bőven került bele az elektronikus műfaj elemeiből.

Most viszont egész konkrét bejelentéssel rukkolt elő Smith. Szerdán tett közzé egy gondosan szerkesztett videót a stúdiózás folyamatáról. A videóban viszonylag sokat lehet hallani az egyik új számból, a To the Clique-ből.

A felvezetőben Smith elmondja, hogy mikor a csúcson volt, nagyon sok mindent csinált egyszerre. Tévéműsorokat, filmeket forgatott, ezek mellett pedig még újabb és újabb lemezeket adott ki évente, és mindettőlkeményen elfáradt. Ahogy fogalmazott, „egyszer eljutsz egy pontra, amikor kiüresedsz”. Ehhez képest most azt mondta, nagyon izgatott, tele van energiával, és készen áll. A videó végén kiírták, hogy hamarosan jön az új zene.