2006-ban nagy sikerrel, két Parsifal-előadással kezdődött a Budapesti Wagner-napok története. Az azóta eltelt 12 évben egyre fejlődött a nemzetközi rangú fesztivál, ennek egyik eredménye, hogy a Müpa 2018-19-es évadára már teljesen önálló arculatot kap: Richard Wagner újító szellemisége jegyében az alkotók egy igazán 21. századi, modern vizuális világot képzeltek el, amihez a digitális technológiát hívták segítségül.

Egyedülálló arculatot álmodott meg a Müpa a Budapesti Wagner-napok számára, amelyet a hazai és nemzetközi rajongók már az idei fesztiválon láthatnak. A 12 éves múltra visszatekintő, mára világhírűvé vált eseménysorozat új vizuális elemei egy különleges hangképelemző szoftver segítségével, Wagner operáinak vezérmotívumai alapján születtek. A június 7-től 17-ig tartó Budapesti Wagner-napokon idén egy új bemutató, beszélgetések, filmvetítések várják a közönséget, és a fesztivál alkalmából jelenik meg A bolygó hollandi DVD-verziója is. 2006-ban nemzetközi sikerrel, két Parsifal-előadással kezdődött a Budapesti Wagner-napok története, amely kitüntetett rangú Wagner-kultuszhellyé avatta a kiváló akusztikájú, jó színpadi adottságokkal és dimenziókkal rendelkező Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet.

Az elmúlt 12 évben a Wagner-rajongók ünnepévé vált eseménysorozat az úgynevezett teljes bayreuthi kánont, vagyis a szerző életében a Zöld Domb tetején álló Festspielhausban bemutatott mind a tíz operát színre vitte, évről-évre kísérőprogramokkal, dalestekkel, beszélgetésekkel, filmvetítéssel, kiállításokkal egészítve ki az élményt. „Az egyik művészi cél az volt, hogy felfedezzük a Wagner-drámákban rejlő zenei és színpadi finomságokat. Wagnerről azt hiszik, hogy bombasztikus a zenéje, és minden érzelme túldimenzionált. Meg akartam mutatni, hogy ez nem igaz. Érzésem szerint a túlságosan hősies és bombasztikus előadásban elvesznek az apró emberi reakciók, amik nagyon fontosak Wagnernél” - mondta Fischer Ádám karmester, a Budapesti Wagner-napok művészeti vezetője.

A nemzetközi rangú fesztivál a Müpa 2018-19-es évadától önálló arculatot kap: Richard Wagner újító szellemisége jegyében az alkotók egy igazán 21. századi, modern vizuális világot képzeltek el, amihez a digitális technológiát hívták segítségül. „A kreatív koncepció alapjául a wagneri életmű egyik legjellegzetesebb sajátosságát, a vezérmotívum-rendszert választottuk, mert úgy éreztük, ez egy olyan egyedi jellemzője a zeneszerző munkásságának, amelyre lehet és érdemes is építeni. Ezeket a vezérmotívumokat szerettük volna képpé varázsolni, megjeleníteni egy modern, dinamikus arculatban” - mondta Tóth Andrea, a Geometry cégcsoport kreatív igazgatója.

Az audiovizuális szakemberek és kreatív mérnökök által megalkotott speciális szoftver alapja a hangképelemzés, amely a vezérmotívumokban megszólaló különböző hangszereket, hangszercsoportokat egy-egy vonalnak felelteti meg. Ezek a vonalak különböző színű és irányú vektorokból épülnek fel, amelyek valós időben kapcsolódnak össze a képernyőn, így hozva létre azt a látványos animációt, amely az arculat alapját képezi. Az újító és modern megközelítések a Budapesti Wagner-napokon nemcsak az arculatban, hanem a színpadon is érzékelhetőek lesznek. A rendezvénysorozat 2018-ban a szerző három nagyszabású zenedrámáját vonultatja fel: Trisztán és Izolda szerelmének történetét ezúttal új előadásban elevenítik meg, amit az olasz színház kiválósága, Cesare Lievi állít színpadra olyan énekesekkel, mint Anja Kampe és Peter Seiffert.

A szerelem és a szenvedély központi eleme a Tannhäusernek is: Matthias Oldag rendezésében Erzsébetként újra Szabóki Tündét hallhatja a közönség, a címszerepben pedig az amerikai tenor, Stephen Gould lép színpadra. Idén új szereposztásban tér vissza Kovalik Balázs 2015-ben rendhagyó rendezése,A bolygó hollandi, címszerepben a svéd baritonnal, John Lundgrennel, Sentaként pedig a világ operaházaiban rendszeresen megforduló Elisabeth Striddel. A 2015-ös előadás kapcsán, aminek DVD-változata május 29-én jelent meg, László Ferenc kritikus azt írta: „Kovalik Balázs mindenesetre most is nyugtalanítóan okos és imponálóan hatásos rendezéssel állt elő, és újfent bebizonyította, hogy az operai Regietheaternek változatlanul ő a leghivatottabb és egyetlen professzionális magyar művelője.” A finn Camilla Nylund Wagner-estjén a mester ritkábban hallható dalai mellett más 19. és 20. századi zeneszerzők, köztük Sibelius, Mahler és Strauss művei is felcsendülnek majd.

Idén A nibelung gyűrűje egy év szünet után, frissített változatban tér vissza. A teljes ciklus két alkalommal lesz látható mások mellett olyan világsztárok közreműködésével, mint Johan Reuter, Albert Pesendorfer, Stuart Skelton, Catherine Foster, Stefan Vinke, Gerhard Siegel és Lauri Vasar. A Budapesti Wagner-napok ideje alatt a BKK Müpához érkező hajójárata rendhagyó menetrend szerint, idén először az esti előadásokat követően is közlekedik majd, így akár a Dunán utazva is érkezhetnek és távozhatnak majd a nézők.