Az idei, 27. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál egyik fő témája a balti országok művészete lesz. Októberben tizenhat napon át több mint száz klasszikus, jazz- és világzenei, színházi, tánc-, újcirkuszi és képzőművészeti programmal várja az érdeklődőket

A balti országok idén ünneplik függetlenségük századik évfordulóját, így a lett, észt és litván művészet kiemelt figyelmet kap a CAFe kortárs fesztiválon. A nyitókoncertet a Sinfonietta Riga adja Erki Pehk karmesterrel - mondta a fesztivál sajtótájékoztatóján Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, a fesztivált szervező Operatív Testület elnöke. Azt is elmondta, hogy a kortárs művészeti fesztivál tizenhat napon át több mint száz klasszikus, jazz- és világzenei, színházi, tánc-, újcirkuszi és képzőművészeti programmal várja az érdeklődőket. Káel Csaba elmondta, hogy a CAFe Budapest hagyományosan számos ősbemutató helyszíne, a King's Singers énekegyüttes számára például Gyöngyösi Levente komponál új darabot, Balog József lemezbemutató koncertet ad, de a fesztiválon lesz a Recirquel Újcirkusz Társulat friss, My Land című produkciója is.

Halas Dóra, Nagy Fruzsina és a Soharóza az Az Ügy címmel mutatja be rendhagyó műfajú „catwalk” koncertjét a Trafóban, Johan Inger, Sharon Eyal és William Forsythe koreográfiáival készül premierre a Magyar Nemzeti Balett, a Fugato Orchestra pedig a Duna Táncműhellyel közösen állítja színpadra szimfonikus táncelőadását, a Noé-t.

Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője, az Operatív Testület tagja elmondta, hogy a CAFe Budapest a legjavát szeretné megmutatni a városnak, aköztéri eseményekkel csakúgy, mint a színházakban, koncerttermekben. A köztéri programok közül kiemelte Márkus Sándor városi vadászlest idéző köztéri installációját és Joan Catala katalán művész Pelat című mozgásszínházi darabját, amelynek a járókelők is részeseivé válhatnak. A CAfe Budapest szervezői ismét kiírták a 100 szóban Budapest pályázatot, amelyben a városlakók írhatják meg rövid történeteiket, az újabb szövegeket július 30-ig várja a zsűri - mondta el Bán Teodóra, és azt is hozzátette, szerdán megkezdték a jegyértékesítést a fesztivál idei programjaira.