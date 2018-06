Mozart egy kézzel írt kottáját, valamint Vincent van Gogh egy levelét árverezik el más zeneszerzők, képzőművészek és írók tollából származó dokumentumokkal együtt a héten Párizsban.

A héten már több párizsi aukció szenzációjáról beszámoltunk, ahol több milliárd forintnyi euróért cseréltek gazdát régi kínai edények. Most annak az árverésnek várjuk kíváncsian az eredményét, amelyik a napokban lesz és szintén Párizsban. Több művész kézirata kerül kalapács alá, és

amire a legmagasabb liciteket várják,

az Mozart egy kézzel írt kottája és Vincent van Gogh egy levele lesz. Ezeken kívül elárvereznek más zeneszerzők, képzőművészek és írók tollából származó dokumentumokat a héten.

A több száz kézirat az Aristophil nevű francia csoport nagyjából 130 ezer darabos gyűjteményéből származik. Az 1990-ben alapított csoportnak nagyjából 18 ezer befektetője volt, a társaság azonban 2015-ben csődbe ment, alapítója, Gerard Lheritier ellen

csalás vádja miatt indult vizsgálat,

ő azonban tagadta a vádakat. A hatalmas gyűjteményt árveréseken próbálják meg értékesíteni, hogy a befektetőket kártalanítsák. Az első aukcióra még tavaly decemberben került sor, a második kör pedig a héten kezdődik. A Mozart-kotta leütési árát 120 ezer és 150 ezer euró (38-48 millió forint) közé becsülik a szakértők, míg az illusztrált van Gogh-levél, amelyet barátjának, Anthon van Rappardnak írt a holland festőművész, várhatóan 250 ezer-300 ezer euró (80-95 millió forint) közötti áron cserél gazdát.

„A piac izgatottan várja ezeket az aukciókat, hiszen az Aristophil éveken át mindent felvásárolt” - mondta Claude Aguttes, a párizsi székhelyű Aguttes árverési ház munkatársa. Azt is elmondta, hogy „ezek a tárgyak most ismét elérhetővé válnak, és az emberek örülnek, hogy kiállításokon megnézhetik őket, és hogy később licitálhatnak rájuk, és talán meg is szerezhetik őket”.