Bárki megnézheti Frida Kahlo vörös bőrcsizmáját

Frida Kahlo személyes tárgyait mutatja be a londoni Victoria és Albert Múzeum szombaton nyíló tárlata, amelynek anyagát először állítják ki a festő szülőhazáján kívül.

A Frida Kahlo: Making Her Self Up (Hogyan építette fel magát Frida Kahlo) című kiállítás több mint 200 tárgyat mutat be Frida Kahlo mexikóvárosi szülőházából, a Kék Házból, ahol a hányatott sorsú festőművész 1954-ben, 47 éves korában meghalt. Férje a házat a mexikói államnak ajándékozta, itt működik a Frida Kahlo Múzeum.

A tárlat most először látható Mexikón kívül: szombattól a londoni Victoria és Albert Múzeumban is bepillantást lehet nyerni a festő magánéletébe.

A kiállításon bemutatják Frida Kahlo ruháit, ékszereit, festményeit, családi fotóit, levelezését, fűzőit és műlábát is. Kahlo a lábon kínai hímzéssel díszített vörös bőrcsizmát viselt, még egy kicsiny harang is van rajta, hogy még trendibb legyen. Miért is járt volna ronda lábbal? Elvégre festőművész volt – mondta Circe Henestrosa mexikói társkurátor.

A német fotográfus apa és mexikói anya gyermekeként született Kahlo hatéves korában gyermekbénulást kapott, lába deformálódott. Halála előtt egy évvel jobb lábát amputálni kellett, ekkor készült számára a műláb, amelyet egyfajta műtárggyá változott.

Tizennyolc évesen súlyos buszbalesete volt, megsérült a gerince és ezután szinte egész életében fűzőt kellett viselnie. Több gerincműtét után az 1950-es években tolószékbe kényszerült.

A baleset miatt fel kellett hagynia orvosi tanulmányaival, ekkor kezdődött művészi karrierje. 1928-ban csatlakozott a baloldali mexikói művészek csoportjához, ahol megismerkedett későbbi férjével, Diego Riviera festővel.

Ez volt a kezdete művészi karrierjének, de egyben fizikai leépülésének is – mondta Henestrosa, aki 2012-ben rendezett kiállítást Kahlo ruháiból a Kék Házban.

Kahlo indián viselettel akarta megmutatni mexikói identitását. „A festőművész nagyon nőies volt, nem engedte, hogy fogyatékossága határozza meg személyiségét" – hangsúlyozta Henestrosa.