Pál Éva a svájci frank alapú hitele miatt adósodott így el, havi 170 ezer forintot kellene fizetnie 240 hónapon keresztül, amit nem tud vállalni. A bank 25 millióért árverezné el a házát, míg Éva 36 millió forintért árulja, de már csak két hete van. Azt mondta, a hitel kiváltása után a különbözetből vidéken kezdhetne új életet. Egy régi ismerőse úgy próbálja segíteni, hogy felveszi eladónak a csepeli piacon működő közértjébe. Korábban két gyógynövényboltban is dolgozott, így van már tapasztalata ilyen munkakörben. „Nem ilyen munkára gondoltam, de egy éve hiába próbáltam visszatérni a szakmába. De most abban a helyzetben vagyok, hogy ennek is örülök. Heti 2-3 alkalommal 3-4 órát fogok besegíteni az ismerősöm közértjében. Nikiéké a bolt, aki úgymond a fogadott lányom, benne megbízom, miután ketten vittünk két gyógynövényboltot is annak idején a körúton. Annak a lehetőségnek azért lett vége, mert elhunyt a tulaj, nekem sajnos egy összegben akkor sem volt annyi tartalékom, hogy megvegyem” – mondta a Borsnak.