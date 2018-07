Apósjelöltje támadta meg a magyar énekest

Fiatal barátnőjének apja támadt rá Kovács Axelre, a Kerozin frontemberére. Azért kezdte el ütni, mert nem nézi jó szemmel, hogy a lányával jár. Kovács Axel nem ütött vissza, és feljelentést sem tett.

Rátámadtak, és brutálisan megfenyegették a Kerozin frontemberét, Kovács Axelt. Ráadásul fiatal barátnőjének apjától kell tartania, magából kikelve kezdte el ütlegelni. „Hajnalban értem haza egy fellépésről, és a barátnőm hívására ébredtem kora délután. Zaklatott volt, azt mondta: Gyere értem, de ne szállj ki a kocsiból, mert az apám meg fog verni” – mondta az énekes a Blikknek, és azt is hozzátette, hogy nem ez volt az első eset, hogy megfenyegették. „Hasonló fenyegetések korábban is elhangzottak, mert a szülők nem nézik jó szemmel a kapcsolatunkat. A hőség miatt viszont nyitott kocsiajtóval vártam a szerelmemet, a lábamat is kilógattam. Hirtelen ott termett az apja, aki rányomta az ajtót a lábamra, majd próbált kirángatni, közben folyamatosan ütlegelt”. Kovács Axel fejét ugyan nem találta el az apósjelölt, mégis mindene sajog. „Tudtam, nem üthetek vissza, de azt sem akartam, hogy megverjen. Alacsonyabb nálam, így a fejemet célzó ütések elől elhajoltam, de a combom most is sajog a rúgásaitól és a hasam is fáj, akkora gyomrost kaptam”.

Ezek után egy közeli cukrászdába menekült, ahová követte támadója, aki egyébként Debrecenben egy ismert művész. „Kértem az egyik felszolgálót, hívjon rendőrt, de azt hitte, viccelek. Aztán a művész úr is bejött, de ott csak fenyegetőzött. Hívtam a zsarukat, akik a száz méterre lévő kapitányságról percek alatt ott voltak” – mondta a debreceni együttes frontembere, aki egyébként nem tett feljelentést, mert tudta, hogy az megviselte volna a barátnőjét. „Kezdetben jóban voltam a művész úrral, de ahogy a kapcsolatom a lányukkal komolyra fordult, a neje ellenem hangolta. Telefonon is fenyegetőztek, ezért letiltottam a számaikat. Sajnálom, hogy a gyűlöletük idáig fajult”. Kovács Axel barátnője csak annyit mondott az esetről, hogy szüleit és barátját is szereti, apja pedig nem kívánt nyilatkozni.