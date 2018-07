Újra van remény az ex-neotonosnak

Pál Éva bízik benne, hogy végre minden jóra fordulhat. Az ex-neotonos munkát kapott, fia pedig tárgyalt a bankkal, öt nappal azelőtt, hogy el kellene hagynia otthonát. Két napon belül döntés születik az ügyéről.

Korábban megírtuk, hogy a Neoton Família egykori énekesnőjének, Pál Évának nagy szüksége van a pénzre, még a házát is elárverezhetik. Az egyik régi ismerősének köszönhetően munkát kapott egy közértben, fia pedig a napokban le tudott ülni tárgyalni a bankkal is, öt nappal azelőtt, hogy el kellene hagynia otthonát – írta a Bors. Úgy tűnik, hogy megoldódhatnak a problémái.