Meg kell műteni Székhelyi Józsefet

Székhelyi Józsefnél még tavaly novemberben állapítottak meg az orvosok tüdőrákot. Kezdetben úgy tűnt, hogy használt a kemoterápia, és a tüdejéből teljesen eltűnt a daganat, viszont korábban megírtuk, hogy az utolsó vizsgálatok áttétet mutattak ki a testében. Most az is kiderült, hogy a színészt meg kell műteni. „Az előzetes vizsgálatok alapján az orvosaim úgy döntöttek, megoperálnak, de egyelőre többet erről nem szeretnék mondani. Az biztos, hogy most hosszú ideig nem leszek elérhető” – mondta a Ripostnak.